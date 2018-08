„Šiandien pateikėme Teisingumo ministerijai dokumentus dėl partijos „Ateities Rusija“ registracijos atnaujinimo. Surengėme suvažiavimą, regioninius susirinkimus 55-uose subjektuose per maksimaliai trumpą laiką“, – parašė I. Ždanovas socialiniame tinkle „Twitter“. Kiek anksčiau A. Navalnas sakė, kad Rusijos teisingumo ministerija sustabdė jo šalininkų įkurtos partijos registraciją. I. Ždanovui adresuotame ministerijos laiške teigiama, kad keli partijos statuto straipsniai prieštarauja politines partijas reglamentuojančiam šalies įstatymui. „Per nustatytą laiką nepanaikinus pagrindų, dėl kurių buvo pristabdyta valstybinė partijos registracija,.. bus atsisakyta įregistruoti politinę partiją“, – sakoma dokumente, kuriuo savo tinklalapyje pasidalijo A. Navalnas. A. Navalnas nuo 2014 metų mėgino užregistruoti savo politinę jėgą pavadinimu Pažangos partija. Pastarąjį kartą tai bandyta padaryti šių metų sausį. Pažangos partijos organizacinis komitetas buvo užregistruotas 2014 metų vasario pabaigoje. 2015 metų pavasarį Teisingumo ministerija atmetė prašymą įregistruoti partiją, motyvuodama tuo, kad jos steigėjai pažeidė Politinių partijų įstatymą ir per nustatytą laiką nepateikė dokumentų apie regioninių partijos skyrių registravimą. 2015 metų balandį Juridinių asmenų registre atsirado įrašas, kad partija nutraukė savo veiklą. Šiuo metu Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinėja skundą dėl atsisakymo įregistruoti Pažangos partiją. Šių metų sausio pradžioje A. Navalnas pranešė ketinantis vėl bandyti įregistruoti savo partiją. Tačiau jau vasarį buvęs Kremliaus kritiko bendražygis Vitalijus Serukanovas, dėl nesutarimų palikęs jo komandą, paskelbė, kad Teisingumo ministerijai buvo pateikti dokumentai su prašymu įregistruoti Pažangos partiją. Kovą Juridinių asmenų registre buvo padarytas įrašas apie pakeitimus partijos „Pilietinė pozicija“ steigiamuosiuose dokumentuose. Remiantis jais, ši politinė jėga buvo pervardyta Pažangos partija. Dėl šios priežasties A. Navalnui ir jo šalininkams savo partijai teko rinktis naują pavadinimą.

