Navalno palaikymo simbolį įkėlęs Medvedevas suskubo teisintis: tai parama Gretai Thunberg

Informacinės visuomenės vystymo ir žiniasklaidos ekspertų tarybos narys Valstybės Dūmoje Vadimas Manukianas D. Medvedevui parašė, kad „Dožd“ tvirtina, kad politikas sudalyvavo A. Navalno palaikymo akcijoje.

D. Medvedevas atsakė: „Suklydo, nes mano nuotrauka – tikros rusiškos žiemos, kovos su klimato kaita ir Gretos palaikymo akcija“.

Svarbu pažymėti, kad „Dožd“ svetainėje niekas ir netvirtino, kad D. Medvedevas dalyvavo akcijoje – tik buvo aprašyta nuotrauka su gatvės žibintais, laikas ir jos paskelbimo aplinkybės. „Dožd“ laidų vedėjas Pavelas Lobkovas šia tema pajuokavo: „Dmitrijaus Anatolijevičiau, jeigu jūs iš tikrųjų palaikote šią akciją – o manau, kad vargu – mirktelėkite“.

Prieš dieną Rusijoje vyko akcija „Meilė stipresnė už baimę“, kurią surengė A. Navalno šalinininkai. 20 val. jie išėjo į lauką ir įjungė žibintuvėlius. Likus valandai iki akcijos pradžios, D. Medvedevas paskelbė kelias nuotraukas su gatvės žibintais. Prie jų prirašė: „2021 metų vasaris: tikra žiema, šaltis ir sniegas“.

Not sure what made Dmitry Medvedev post three pictures of street lights less than two hours before Navalny movement’s flashlight protest, but street light and flashlight are almost the same word in Russian (fonar/fonarik). Also, he hasn’t posted anything since Christmas. pic.twitter.com/AmCyKQW5iO