Kur šiuo metu yra Olegas Navanas, anot Rusijos institucijų, nežinoma. Jis praėjusį rugpjūtį buvo nuteistas vienerių metų lygtine bausme, nes per protestus, kuriuose buvo reikalaujama jo brolio paleidimo, nusižengė Rusijoje galiojančioms koronaviruso priemonėms. Be to, jis buvo kaltinamas raginęs tautiečius dalyvauti nesankcionuotame mitinge broliui paremti 2021 metų sausį.

Aleksejus Navalnas yra žinomiausias Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikas. 2020 metų rugpjūtį jis Rusijoje buvo apnuodytas „Novičiok“ kovine medžiaga ir vos išgyveno.

Po kelis mėnesius trukusio medicininio gydymo Vokietijoje Kremliaus kritikas praėjusių metų sausį grįžo į Rusiją, kur iš karto buvo suimtas. Nuo tada rusų institucijos imasi drastiškų veiksmų ir prieš jo rėmėjus, rengdamos Vakarų politiniais laikomus teismo procesus. Pats Aleksejus Navalnas šiuo metu atlieka bausmę kolonijoje už 100 km į rytus nuo Maskvos.