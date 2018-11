„Pasieniečiai praneša, kad man neleidžiama palikti Rusiją. Yra tam tikras laiškas, kuriuo uždrausta išvykti, bet jokių paaiškinimų nėra“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė opozicionierius. Jis pažymėjo, kad antradienio rytą atvyko į oro uostą, ketindamas skristi į Strasbūrą, kur Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) ruošiasi skelbti nutarimą dėl A. Navalnui iškeltos bylos. Pranešime, kurį A. Navalnas paviešino savo tinklalapyje, konstatuojama, jog federaliniai antstoliai apribojo jo teisę vykti į užsienį, bet konkrečių priežasčių nenurodoma. Remiantis dokumente paminėtu įstatymu, palikti šalį gali būti draudžiama, jei pilietis yra teistas, nevykdo teismo sprendimų ar tyčia nurodė melagingos informacijos, teikdamas dokumentus dėl išvykimo. „Nesumokėtų baudų aš neturiu – atidžiai tai stebime, be to, tai matoma bazėje. Yra tebegaliojančių teismo įpareigojimų, bet visi jie yra nematerialinio pobūdžio. Šie įpareigojimai yra kelerių metų senumo, o paskutinį kartą išvykau į užsienį prieš dvi savaites – viskas buvo tvarkoj“, – teigė aktyvistas.

