Opozicijos rengti protestai prieš V. Putino inauguraciją 2012-aisiais išprovokavo susirėmimų su policija; dešimtys protestuotojų buvo suimti, o kai kuriems jų buvo skirtos iki ketverių metų laisvės atėmimo bausmės. „Išeikime į gatves gegužės 5-ąją ir (surenkime) eitynes už teisę būti savo šalies piliečiais“, – savo tinklaraštyje pranešime su antrašte „Putinas mums ne caras“ parašė A. Navalnas. „Jei liksime namie, tada pamažu pavirsime baudžiauninkais“, – sakė jis. V. Putinas užsitikrino ketvirtą šešerių metų kadenciją Kremliuje per praėjusį mėnesį vykusius rinkimus. Jis surinko 77 proc. rinkėjų balsų. A. Navalnas ragino savo šalininkus boikotuoti tą balsavimą pareigūnams uždraudus jam dalyvauti rinkimuose dėl teisinių priežasčių, kurias jo bendražygiai laiko politiškai motyvuotomis.

