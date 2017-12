Tokį pareiškimą jis paskelbė po kiek anksčiau priimto Centrinės rinkimų komisijos sprendimo neleisti jam kelti savo kandidatūros rinkimuose. „Skelbiame rinkėjų streiką. Prašysime visų boikotuoti šiuos rinkimus. Mes nepripažinsime šių rinkimų rezultatų“, – po vienbalsiai priimto rinkimų komisijos sprendimo atmesti jo kandidatūrą žurnalistams pareiškė A. Navalnas. Jam neleidžiama dalyvauti rinkimuose dėl teistumo už grobstymą ir paskirtos lygtinės penkerių metų įkalinimo bausmės. A. Navalnas teigia, kad jo nuteisimas buvo politiškai motyvuotas. Jis būtų galėjęs užsiregistruoti kandidatu, jeigu jam būtų buvęs suteiktas specialus leidimas arba jeigu būtų buvęs atšauktas jo teistumas. Susiję straipsniai: Putinas po amerikiečių agentūros klausimo: o jūs išvis normalūs? Tūkstančiai rusų reikalauja, kad Kremliaus kritikui Navalnui būtų leista dalyvauti prezidento rinkimuose Prezidentas Vladimiras Putinas per kovo 18 dieną įvyksiančius rinkimus sieks ketvirtos kadencijos ir beveik neabejojama, kad ją laimės. A. Navalnas žadėjo vadovauti kampanijai už rinkimų boikotavimą, jeigu jo pavardės nebus balsalapiuose. Jo iššūkis laikomas rimčiausiu V. Putinui per visus jo valdymo metus. Pirmadienį Rusijos opozicijos lyderis išplatino tokį vaizdo kreipimąsi:











