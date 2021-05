Iš kolonijos vaizdo ryšiu kreipdamasis į teismą A. Navalnas tvirtino nepadaręs nieko, kas suteiktų pagrindo sprendimui laikyti jį pabėgti galinčiu kaliniu ir vykdyti tokius patikrinimus.

„Tiesiog noriu, kad nebeitų ir nebežadintų manęs naktimis“, – sakė jis teisėjui. Jo kalbą parodė nepriklausoma televizija „Dožd“.

„Ką aš padariau: ar lipau per tvorą? Ar iškasiau tunelį? Ar išpešiau iš ko nors pistoletą? Tiesiog paaiškinkit, kodėl jie priskyrė mane prie pabėgti galinčių kalinių!“ – sakė A. Navalnas.

Jis argumentavo, kad kas valandą vykdomi naktiniai patikrinimai „iš esmės prilygsta kankinimui“, ir teisėjui pasakė: „Jūs išprotėtumėt per savaitę.“

A. Navalnas, ryžtingiausias politinis Rusijos prezidento Vladimiro Putino priešininkas, buvo areštuotas sausio mėnesį, vos sugrįžęs į Rusiją iš Vokietijos, kur penkis mėnesius gydėsi po apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga. Jis tvirtina, kad apnuodyti jį įsakė Kremlius, bet Rusijos pareigūnai šiuos kaltinimus atmeta.

Vasario mėnesį jam buvo paskirta pustrečių metų įkalinimo bausmė už lygtinės bausmės sąlygų pažeidimus, kai jis gydėsi Vokietijoje. Lygtinė bausmė jam buvo paskirta 2014 metais grobstymo byloje, kurią jis vadina politiškai motyvuota.

Kolonijoje jis 24 dienas tęsė bado streiką protestuodamas prieš tai, kad nebuvo pakankamai gydomas dėl stipraus nugaros skausmo ir kojų tirpimo. Praėjusį mėnesį, sulaukęs gydymo, kurio reikalavo, jis bado streiką nutraukė.

Dar bado streiko metu A. Navalnas buvo perkeltas iš pataisos kolonijos, esančios į rytus nuo Maskvos, į kitos kolonijos Vladimire, esančiame 180 km į rytus nuo sostinės, ligoninę. Jis vis dar yra toje kolonijoje, kur, kaip teigia, naktiniai patikrinimai tęsiasi, nors ir nėra tokie įkyrūs.

Tuo metu prokurorai paprašė Maskvos teismo pripažinti A. Navalno įkurtą Kovos su korupcija fondą (FBK) ir jo regioninių štabų tinklą „teroristinėmis ir ekstremistinėmis“ organizacijomis.

Be to, šį mėnesį Rusijos parlamento žemieji rūmai – Valstybės Dūma – jau per pirmąjį ir antrąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui, kuriuo „ekstremistinių“ organizacijų nariams, rėmėjams ir šalininkams būtų uždrausta tapti įstatymų leidėjais.

Šiuos lygiagrečius žingsnius daug kas laiko bandymu sutrukdyti A. Navalno bendražygiams dalyvauti rugsėjį įvyksiančiuose parlamento rinkimuose.