„Protokolo taip ir nesurašė. Aleksejus pasirašė pasižadėjimą atvykti pagal šaukimą ir buvo paleistas namo“, – sakė Kremliaus kritiko advokatė Olga Michailova. Ji paaiškino, kad protokolas dėl administracinio teisės pažeidimo A. Navalno atžvilgiu gali būtu surašytas vėliau. Policija sekmadienį Maskvoje sulaikė opozicijos lyderį Aleksejų Navalną, tūkstančiams žmonių Rusijos miestuose išėjus protestuoti prieš kovą vyksiančius rinkimus, beveik neabejotinai dar šešeriems metams pratęsiančius prezidento V. Putino valdymą. Pareigūnai nurodė, kad A. Navalnui gresia atsakomybė už nesankcionuoto protesto organizavimą. Į Tverės gatvę dalyvauti protesto mitinge „Rinkėjų streikas“ atėjęs 41 metų A. Navalnas, apsuptas savo šalininkų, dar spėjo paskanduoti „Sukčiai ir vagys“, bet netrukus buvo policininkų sulaikytas. Susiję straipsniai: Jo vardo Putinas nemini: Kremliaus kritikas jaukia Rusijos rinkimų planus Kremliaus kritikas: Putinas siekia būti „imperatorius iki gyvos galvos“ A. Navalnas ragino maskviečius ignoruoti jo sulaikymą ir vis tiek išeiti į gatves. „Mane sulaikė, tai neturi reikšmės, – jis parašė tviteryje. – Ateikite į Tverės gatvę. Jūs ne dėl manęs ateinate, o dėl savęs ir savo ateities“. Paklausę balsingiausio V. Putino kritiko raginimo, tūkstančiai žmonių nepabūgo šalčio ir dalyvavo demonstracijose dešimtyse miestų, protestuodami prieš artėjančius „pseudorinkimus“, kaip juos vadina A. Navalnas ir jo šalininkai. Daugelis skandavo šūkius ir laikė plakatus su užrašais „Rinkėjų streikas“ arba „Be manęs“. Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, Maskvoje susirinko demonstrantų buvo 3–4 tūkst., nors sostinės policija sakė, kad jų buvo tik apie tūkstantį. Valdžia sustiprino saugumo priemones. Į miesto centrą buvo pasiųsta policijos mikroautobusų ir autobusų, bet pareigūnai demonstrantus suiminėti vengė. Prieš eitynes Maskvoje policija įsiveržė į A. Navalno būstinę, perpjovusi durų spyną, ir nutraukė tiesioginę transliaciją, nušviečiančią protestus šalies rytiniame regione. Policija taip pat sulaikė kelis A. Navalno Antikorupcinio fondo darbuotojus ir jo šalininkus. Maskvoje protestuotojų miniai vėliau buvo leista pražygiuoti iki Raudonosios aikštės.











