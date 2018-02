Pastarasis magnatas figūruoja tyrime dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus, nes turėjo ryšių su buvusiu Donaldo Trumpo kampanijos vadovu Paulu Manafortu. A. Navalnas ir jo Kovos su korupcija fondo (FBK) komanda išnagrinėjo vienos merginos, tvirtinančios, kad turėjo romaną su O. Deripaska, paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“. Nastia Rybka pasivadinusi jauna moteris parašė knygą apie savo „eskorto merginos“ karjerą, o praėjusiais metais rusų televizijai pasakojo, kad viena modelių agentūra buvo ją pasamdžiusi, kad leistų laiką to milijardieriaus jachtoje. 2016-aisiais instagrame ji pasidalijo keliais vaizdo įrašais, kuriuose matoma, kaip O. Deripaska savo jachtoje kalbasi su Rusijos vicepremjeru Sergejumi Prichodka. Viename trumpame įraše magnatas N. Rybkai pasakoja, kodėl Rusijos ir JAV santykiai yra labai prasti. A. Navalnas, remdamasis viešais įrašais, padarė prielaidą, kad vicepremjeras O. Deripaskos jachtoje praleido kelias dienas, o iki jos buvo nuskraidintas milijardieriaus asmeniniu lėktuvu. Kiek anksčiau FBK paviešino dokumentus, liudijančius, kad S. Prichodkai, ilgamečiam valstybės tarnautojui, neturinčiam didelių asmeninių pajamų, priklauso prabangi vila šalia Maskvos. O. Deripaskos holdingo bendrovės „Basic Element“ atstovas ketvirtadienį atsisakė komentuoti šią situaciją.

