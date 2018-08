„Teismas gavo Navalno bylos medžiagą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ patvirtino Maskvos Tverės rajono atstovė spaudai Anastasija Dziurko. Pasak vieno „Interfax“ korespondento, opozicionierius jau atgabentas į teismą specialiajame policijos automobilyje. A. Navalnas buvo sulaikytas šeštadienį dieną netoli namų ir nuvežtas į nuovadą. Vėliau pats aktyvistas pranešė, kad jis buvo suimtas dėl pažeidimų, susijusių su sausio pabaigoje surengtu antivyriausybiniu mitingu. Remiantis ankstesniais pranešimais, po sausio 28-osios įvykusios akcijos A. Navalnui buvo pareikšti kaltinimai dėl pakartotino viešo renginio organizavimo pažeidimo. Vasarį Tverės rajono teismas atsisakė nagrinėti šią bylą ir grąžino ją policijai. Dabar opozicijos lyderiui gresia 150–300 tūkst. rublių (1,9–3,8 tūkst. eurų) arba administracinis areštas ne daugiau kaip 30 parų. Centrinė rinkimų komisija pernai gruodį atsisakė įregistruoti vieną rinkėjų grupę, palaikančią A. Navalno siekius tapti prezidentu, nes šiam buvo uždrausta balotiruotis. Paskelbus komisijos sprendimą, opozicijos lyderis pažadėjo sausio pabaigoje surengti protesto akcijas visoje Rusijoje. Pagal oficialius duomenis, šioje demonstracijoje Maskvoje dalyvavo apie tūkstantį žmonių. Tuo tarpu sostinės valdžia savaitgalį atmetė A. Navalno šalininkų prašymą rugsėjį organizuoti eiseną miesto centre. „Itin kruopščiai išnagrinėjome šį prašymą, ir buvo priimtas sprendimas netenkinti jo dėl virtinės priežasčių“, – sekmadienį „Interfax“ pranešė Maskvos regiono saugumo departamento vadovas Vladimiras Černikovas.

