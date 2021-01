Rusijos teisėsauga paskelbė, kad jis sulaikytas, nes pažeidė anksčiau skirtos lygtinės bausmės sąlygas.

Pagal skrydžio planą, iš Vokietijos skridęs lėktuvas turėjo leistis Vnukovo oro uoste, į jį gausiai susirinko A. Navalno rėmėjai ir žiniasklaida, tačiau lėktuvas buvo nukreiptas į Šeremetjevo tarptautinį oro uostą.

„Aš visiškai nebijau. Esu tikras, kad viskas sufabrikuota“, – oro uoste kalbėjo A. Navalnas.

A. Navalnas pabrėžė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismą jį paskelbė teisiu, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas viešai sakė, esą jis nereikalingas.

Vėliau A. Navalnas nuėjo iki pasų kontrolės, kur jo laukė policininkai. Po kelias minutes vykusio pasikalbėjimo su pareigūnais A. Navalnas atsisveikino su žmona ir buvo išvestas. Jo advokatei nebuvo leista eiti kartu.

„Aleksejų pasienyje išsivedė policijos pareigūnai, nepaaiškinę priežasties. Advokatui nebuvo leista eiti su juo“, – pranešė A. Navalno atstovė spaudai Kira Jarmyš.

Federalinės bausmių vykdymo tarnyba pranešė, jog A. Navalnas „liks sulaikytas iki teismo sprendimo“.

„Piliečio Navalno sulaikymas buvo vykdomas vadovaujantis FSIN Maskvos viršininko 2020 metų gruodžio 29 dienos įsaku, pagal kurį anksčiau teistasis buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą už sistemingus bandomojo laikotarpio sąlygų pažeidimus“, – teigiama pranešime.

FSIN anksčiau skelbė, jog „privalo imtis visų veiksmų sulaikyti“ A. Navalną iki teismo sprendimo 2014 metais jam paskirtą lygtinę bausmę pakeisti realia įkalinimo bausme.

Rusijos policija Vnukovo oro uoste sekmadienį sulaikė keturis A. Navalno rėmėjus.

A. Navalnas Vokietijoje kelis mėnesius buvo gydomas po mėginimo jį nunuodyti. A. Navalnas sako, kas jį bandė nunuodyti Federalinė saugumo tarnyba FSB Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu.

Lėktuvas, kuriuo Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas skrenda iš Vokietijos į Rusiją, buvo nukreiptas į kitą Maskvos oro uostą.

Lėktuvas turėjo leistis Vnukovo oro uoste, čia susirinko jo šalininkai ir žiniasklaida, apie tai pranešė lėktuve esantys AFP žurnalistai.

Kaip teigiama, skrydžio pilotas keleiviams pranešė, kad leisis ne Vnukovo oro uoste, kaip buvo planuota, o Šeremetvjevo oro uoste, maždaug 20.20 val. vietos laiku.

Šeremetjevas yra vienas iš keturių tarptautinių oro uostų, aptarnaujančių Maskvą.

Rusijos institucijos nurodė, kad ketina suimti 44-erių A. Navalną netrukus po jo sugrįžimo į tėvynę, kaltindamos jį lygtinės bausmės ir probacijos sąlygų pažeidimu.

Maskvos oro uoste sulaikyti keli A. Navalno bendražygiai

Rusijos policija sekmadienį sulaikė keturis artimus opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygius Maskvos oro uoste, kur jie ruošėsi pasitikti iš Vokietijos grįžtančio politiko, pranešė vienas iš jo sąjungininkų.

A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo vadovas Ivanas Ždanovas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad viena iš sulaikytųjų yra artima Kremliaus kritiko bendražygė Liubov Sobol. Vietos žurnalistų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip policija ją ir kitus išveda policija.

Likus kelioms valandoms iki opozicionieriaus atvykimo, Vnukovo oro uoste buvo sugriežtinta apsauga. A. Navalnas ragino savo šalininkus pasitikti jį oro uoste.

