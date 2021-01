Pagal skrydžio planą, iš Vokietijos skridęs lėktuvas turėjo leistis Vnukovo oro uoste, į jį gausiai susirinko A. Navalno rėmėjai ir žiniasklaida, tačiau lėktuvas buvo nukreiptas į Šeremetjevo tarptautinį oro uostą.

„Aš visiškai nebijau. Esu tikras, kad viskas sufabrikuota“, – oro uoste sakė A. Navalnas. Jo pasisakymą transliavo televizija „Dožd“.

Vėliau A. Navalnas nuėjo iki pasų kontrolės. Čia jis atsisveikino su žmona ir nuėjo su policijos pareigūnais.

„Aleksejų pasienyje išsivedė policijos pareigūnai, nepaaiškinę priežasties. Advokatui nebuvo leista eiti su juo“, – pranešė A. Navalno atstovė spaudai Kira Jarmyš.

Prieš skrydį Rusijos teisėsauga perspėjo, kad 44 metų A. Navalnui Rusijoje gresia areštas. Rusijos policija Vnukovo oro uoste sekmadienį sulaikė keturis A. Navalno rėmėjus.

Atnaujinta 19.04 val.

Lėktuvas, kuriuo Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas skrenda iš Vokietijos į Rusiją, buvo nukreiptas į kitą Maskvos oro uostą.

Lėktuvas turėjo leistis Vnukovo oro uoste, čia susirinko jo šalininkai ir žiniasklaida, apie tai pranešė lėktuve esantys AFP žurnalistai.

Kaip teigiama, skrydžio pilotas keleiviams pranešė, kad leisis ne Vnukovo oro uoste, kaip buvo planuota, o Šeremetvjevo oro uoste, maždaug 20.20 val. vietos laiku.

Šeremetjevas yra vienas iš keturių tarptautinių oro uostų, aptarnaujančių Maskvą.

Rusijos institucijos nurodė, kad ketina suimti 44-erių A. Navalną netrukus po jo sugrįžimo į tėvynę, kaltindamos jį lygtinės bausmės ir probacijos sąlygų pažeidimu.

Atnaujinta 18.19 val.

Sulaikymai gatvėje priešais oro uostą:



Atnaujinta 17.23

Maskvos oro uoste sulaikyti keli A. Navalno bendražygiai

Rusijos policija sekmadienį sulaikė keturis artimus opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygius Maskvos oro uoste, kur jie ruošėsi pasitikti iš Vokietijos grįžtančio politiko, pranešė vienas iš jo sąjungininkų.

A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo vadovas Ivanas Ždanovas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad viena iš sulaikytųjų yra artima Kremliaus kritiko bendražygė Liubov Sobol. Vietos žurnalistų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip policija ją ir kitus išveda policija.

Likus kelioms valandoms iki opozicionieriaus atvykimo, Vnukovo oro uoste buvo sugriežtinta apsauga. A. Navalnas ragino savo šalininkus pasitikti jį oro uoste.

Sujudimas oro uoste:

Crowd at Vnukovo airport waiting for Navalny to arrive from Berlin. Many think he’s likely to get detained to before he gets here but are coming out to show support. pic.twitter.com/Oafvy0SvLr