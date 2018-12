Prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas V. Zolotovas ieškiniu „savo garbei, orumui ir profesinei reputacijai apginti“ siekia 1 mln. rublių (13,2 tūkst. eurų) kompensacijos, sakė jo advokatas. „Per du ar tris mėnesius Navalnas paskelbė kelis įrašus internete, įskaitant vaizdo įrašus, kuriuose kaltina generolą Zolotovą apiplėšinėjant Nacionalinę gvardiją, – naujienų agentūrai AFP sakė advokatas Šota Gorgadzė. – Dėl to žmonėms buvo sudarytas klaidingas įspūdis apie Zolotovą.“ Rugpjūčio mėnesį A. Navalnas paskelbė vaizdo įrašą, skirtą paprastiems Nacionalinės gvardijos, kuriai pavesta vaikyti protestus Rusijoje, nariams. Jis sakė, kad Nacionalinės gvardijos vadovybė „dėl pelno tiesiogine prasme atima maistą jums iš burnos“, ir tvirtino, kad gvardija perka prastos kokybės maistą išpūstomis kainomis. V. Zolotovas kategoriškai neigė įtarimus ir vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas Rusijos gvardijos interneto svetainėje, „iškvietė į dvikovą“ A. Navalną. Negana to, V. Zolotovas pažadėjo iš opozicijos lyderio „padaryti gerą, sultingą muštinį“. Susiję straipsniai: Navalnui gresia baudžiamieji kaltinimai „šmeižtu“ Rusijos nacionalinės gvardijos vadas ėmėsi grasinti atviru tekstu A. Navalnas dabar jam iškeltą ieškinį pavadino „labai juokingu“. „Vakar FTS (Federalinė saugumo tarnyba) patvirtino mūsų tyrimo rezultatus ir sakė, kad Nacionalinės gvardijos kontraktas dėl maisto pirkimo „potencialiai galėjo būti korupcinis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis. – Šiandien Nacionalinės gvardijos vadas kelia man ieškinį. Kodėl ne FST? Tuomet gerai, viską pasakysiu teisme.“ Rusijos žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Federalinė antimonopolinė tarnyba gavo FST prašymą ištirti galimus pažeidimus, padarytus vykdant Nacionalinės gvardijos maisto pirkimo programą. 42 metų A. Navalnas, kuris teisininko išsilavinimą įgijo Yale'io (Jeilio) universitete, daug metų aiškinasi įtariamą aukščiausio rango pareigūnų korupciją. Kartais jo pareikšti įtarimai paskatindavo tūkstančius rusų išeiti į gatves protestuoti prieš valdžią.

