Per bendrą spaudos konferenciją Osle su premjere Erna Solberg, 51-erių B.Brende'as sakė, kad spalio vidurį atsistatydins iš užsienio reikalų ministro pareigų. „Pasaulio ekonomikos forumas suvienija didžiausias pasaulio įmones ir bendradarbiauja su politikais, pramonės atstovais ir privačiu verslu, kad būtų įgyvendinti pasauliniai tikslai“, – sakė B.Brende'as. Susiję straipsniai: Norvegijos premjerė medžiojo pokemonus Bratislavoje „Dabar labiau negu bet kada reikalinga nešališka organizacija, galinti auginti pasitikėjimą geopolitinėje plotmėje, kurioje yra vis daugiau savo nuomonę išreikšti norinčių veikėjų“, – sakė B.Brende'as ir ypač pabrėžė Korėjos pusiasalyje vyraujančią įtampą. „Svarbu išspręsti didžiuosius ekonominius, politinius ir visuomeninius pasaulio iššūkius, taigi šiuo atžvilgiu PEF vaidiną svarbų vaidmenį“, – pridūrė E.Solberg. Vokiečių ekonomisto Klauso Schwabo 1971 metais įsteigtas, Ženevoje įsikūręs, Pasaulio ekonomikos forumas suburia tūkstančius politikos, verslo ir akademinio pasaulio lyderių aptarti pagrindinius ekonominius, visuomeninius ir aplinkosaugos iššūkius. B.Brende'as baigęs mokslus istorijos, teisės ir ekonomikos srityse, o 1980 metais pradėjo dalyvauti Konservatorių partijos politinėse kampanijose. Išrinktas vietos politiku vakariniame Norvegijos mieste Trondheime, B.Brende'as vėliau tapo aplinkosaugos ministru 2001 metais, o 2004 metais buvo išrinktas ekonomikos ir prekybos ministru. Prie PEF B.Brende'as prisijungė 2007 metais, o 2008-2009 metais ir 2011-2013 metais jis buvo vienas pagrindinių fondo narių. B.Brende'as tarpininkavo derybose tarp Kolumbijos vyriausybės ir Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC) sukilėlių, pernai lapkritį pasirašiusių taikos sutartį nutraukusią 53 metus trukusį ginkluotą konfliktą.











