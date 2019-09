„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad paskirsiu Robertą C. O'Brieną, šiuo metu labai sėkmingai einantį prezidento ypatingojo pasiuntinio įkaitų reikalams pareigas Valstybės departamente, mūsų naujuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais“, – rašoma D. Trumpo žinutėje.

„Ilgai ir intensyviai dirbdavau su Robertu. Jam puikiai seksis dirbti!“ – priduriama jame.

Apie R. O'Brieno paskyrimą paskelbta praėjus savaitei po to, kai prezidentas respublikonas atleido jo pirmtaką, o savo sprendimą paaiškino nesusitarimais dėl politikos.

J. Boltonas buvo D. Trumpo trečiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. R. O'Brienas buvo vienas iš penkių pretendentų, kurių kandidatūras svarstė valstybės vadovas.

Dirbdamas savo ankstesniame poste Valstybės departamente R. O'Brienas glaudžiai bendravo su amerikiečių įkaitų artimaisiais ir patarinėjo administracijos pareigūnams. Anksčiau jis padėjo departamentui plėtoti teismų reformas Afganistane, dirbdamas prezidentų George'o W. Busho ir Baracko Obamos administracijose.

2008–2011 metais R. O'Brienas dirbo viename vyriausybės komitete, patarinėjančiame klausimais, susijusiais su senienų ir kitų kultūriniu požiūriu vertingų daiktų kontrabanda.

2005 metais JAV Senatas G. Busho teikimu patvirtino R. O'Brieną JAV atstovu Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kur pastarasis dirbo kartu su J. Boltonu.

Be to, R. O'Brienas per prezidento rinkimų kampanijas patarinėjo keliems respublikonų kandidatams: buvusiam Viskonsino gubernatoriui Scottui Walkeriui, buvusiam Masačusetso gubernatoriui Mittui Romney ir senatoriui iš Teksaso Tedui Cruzui.

Anksčiau per savo karjerą R. O'Brienas dirbo aukšto rango teisininku JT Saugumo Tarybos komisijoje, nagrinėjusioje pretenzijas, reikštas Irakui po Persijos įlankos karo. Jis turi JAV kariuomenės atsargos majoro laipsnį.

Naujasis D. Trumpo patarėjas baigęs teisės studijas Kalifornijos universitete Berklyje ir įkūręs Los Andžele teisės paslaugų firmą, besispecializuojančią bylinėjimosi ir tarptautinio arbitražo srityse.