„Taimaras Peterkopas pasižymėjo virtinėje valstybinių įstaigų, jis turi daug vadovavimo patirties ir supranta, kaip funkcionuoja valstybė. Jis - profesionalus, atsakingas ir patikimas vadovas, tai yra, jis visiškai atitinka tas savybes, kurių norėčiau iš valstybės sekretoriaus. Būtent dėl šių priežasčių pasiūliau jam užimti valstybės sekretoriaus postą“, – sakė J. Ratas, kurį citavo vyriausybės spaudos tarnyba. „Premjero pasiūlymą vertinu kaip aukštą iki šiol nuveikto darbo įvertinimą. Akivaizdu, kad valstybės sekretoriaus pareigos – didelė atsakomybė. Pranešiau premjerui apie savo sutikimą, – sakė T. Peterkopas. – Dėl patirties, įgytos įvairiose valstybinėse įstaigose, itin nuodugniai ir įvairiapusiškai suprantu valstybės veikimą, ir turiu labai gerą pamatą sunkiam valstybės sekretoriaus darbui.“ Susiję straipsniai: Estijos parlamente sukurta Trumpo palaikymo grupė Estijos karinių oro pajėgų vadas: paleista raketa tikriausiai sprogo T. Peterkopas gimė 1977 metų sausio 20 dieną Taline. Jis baigė Tartu universiteto Teisės fakultetą ir JAV armijos karinį koledžą, kur įgijo strateginio vadovavimo magistro laipsnį. Anksčiau T. Peterkopas dirbo Valstybės kanceliarijoje, Gynybos ministerijoje ir Estijos ambasadoje Vašingtone. RIA generalinio direktoriaus pareigas jis pradėjo eiti 2015 metų gegužę. Valstybės sekretorių, kurio kadencija yra penkeri metai, skiria premjeras. T. Peterkopas naująsias pareigas pradės eiti gruodžio viduryje. Nuo 2003 metų valstybės sekretoriumi dirbantis Heiki Lootas gruodžio 3 dieną pradės dirbti Aukščiausiojo Teismo teisėju.

