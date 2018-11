Kitą dieną po to, kai pažadėjo likti savo poste ir vadovauti šalies išstojimui iš Europos Sąjungos, Th. May per radiją atsakinėjo į skambinančių žmonių klausimus. Tai nebuvo lengvas pasivažinėjimas. Vienas paskambinęs žmogus sakė, kad Th. May turėtų atsistatydinti ir užleisti vietą griežtesnę poziciją dėl „Brexit“ užimančiam politikui, o kitas ją palygino su 4-o dešimtmečio ministru pirmininku Neville'iu Chamberlainu, kuris bergždžiai bandė raminti nacių Vokietiją ir išvengti karo. Th. May laikėsi savo plano. „Daugelis žmonių, balsavusių „išstoti“,.. norėjo užtikrinti, kad sprendimus dėl tokių dalykų, kaip tai, kas gali atvykti į šią šalį, priiminėtume mes, čia, Jungtinėje Karalystėje, o ne Briuselis, ir susitarimas, dėl kurio susiderėjau, būtent tai ir suteikia“, – sakė ji. Th. May stengiasi išsaugoti savo „Brexit“ planą ir postą, išstojimo susitarimo projektui susidūrus su įnirtingu euroskeptiškų politikų jos Konservatorių partijoje pasipriešinimu. Pasak jų, pagal šį susitarimą, kuriuo raginama palaikyti glaudžius prekybinius JK ir ES ryšius, Britanija būtų vasalinė valstybė, varžoma ES taisyklių, kurias nustatant neturėtų jokio balso. Susiję straipsniai: May bando suvaldyti maištą dėl „Brexit“ susitarimo Milijonų žmonių plakama Theresa May posto nepaliks: susitarimu tikiu visa esybe Keli konservatorių parlamentarai siekia balsavimo dėl nepasitikėjimo ministre pirmininke ir viliasi sutelkti 48 balsus, kurių reikia tokiam iššūkiui inicijuoti. Jei Th. May praras partijos lyderio postą, neteks ir ministrės pirmininkės darbo. Ketvirtadienį iš Th. May vyriausybės atsistatydino „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas, viena uoliausių „Brexit“ šalininkių, Britanijos darbo ir pensijų reikalų sekretorė Esther McVey, jaunesnioji „Brexit“ ministrė Suella Braverman ir už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas Britanijos jaunesnysis ministras Shaileshas Vara. Dar vienas pareigūnas – aplinkos sekretorius Michaelas Gove'as – svarsto, ar pasekti jų pavyzdžiu. Nepaisydama pasipriešinimo Th. May ketvirtadienį žadėjo pasiekti savo ir pareiškė, kad jei bus atmestas jos „Brexit“ susitarimas, šalis pakryps „gilios ir didžiulės nežinomybės“ keliu.

