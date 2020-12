Naujų COVID-19 infekcijų skaičius Izraelyje – aukščiausias per šešias savaites

Daugiau užkrato atvejų per parą pastarąjį kartą fiksuota spalio 19 dieną – 1 517. Iš dabar atliktų daugiau kaip 56 000 testų 2,2 proc. buvo teigiami. Teigiamų testų rodiklis pastaruoju metu šiek tiek išaugo.

Po santykinai ramios pandemijos pradžios 9 mln. gyventojų turinčioje šalyje infekcijų skaičiai vasarą smarkiai išaugo. To priežastis, be kita ko, buvo per anksti sušvelninti ribojimai. Rugsėjo viduryje vyriausybė įvedė antrą karantiną, kad išvengtų sveikatos sistemos perkaitimo. Tada naujų infekcijų skaičius sumažėjo nuo daugiau kaip 9 000 per parą iki kelių šimtų.

Spalio viduryje vyriausybė pradėjo laipsnišką ribojimų švelninimą. Pastaruoju metu būta spėlionių dėl naujo dalinio karantino per žydų Chanukos šventę gruodžio viduryje.