38 metų Jacinda Ardern yra tik antra moteris pasaulyje, susilaukusi vaiko eidama vyriausybės vadovės pareigas. Pirmoji buvo Pakistano ekspremjerė Benazir Bhutto – ji 1990 metais dirbdama šiame poste taip pat pagimdė dukrą.

Naujosios Zelandijos premjerė buvo nufotografuota bučiuojanti ir sūpuojanti savo dukrelę Neve pagrindinėje JT posėdžių salėje per plenarinį susitikimą, dar vadinamą Nelsono Mandelos taikos viršūnių susitikimu. Greta premjerės sėdėjo jos gyvenimo draugas Clarke'as Gayfordas.

J. Arden pasakė kalbą šiame susitikime.

C. Gayfordas, vedantis populiarią televizijos laidą apie žūklę ir ketinantis būti pagrindiniu mažylės globėju, į socialinį tinklą „Twitter“ įkėlė nuotrauką, kurioje matyti Neve išduota JT diplomatinė asmens tapatybės kortelė su mažylės nuotrauka ir užrašu „Pirmasis Naujosios Zelandijos kūdikis“.

„Gaila, man nepavyko įamžinti nuostabos Japonijos delegacijos narių veiduose, kai jie vakar Jungtinėse Tautose užėjo į susitikimų kambarį mums keičiant sauskelnes. Puiki istorija jos 21-ajam gimtadieniui“, – parašė C. Gayfordas.

J. Ardern ministre pirmininke tapo spalį, praėjus vos trims mėnesiams po to, kai artėjant rinkimams perėmė Leiboristų partijos vairą.

Praėjusį mėnesį premjerė grįžo į darbą po šešias savaites trukusių motinystės atostogų.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX— Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018