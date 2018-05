Premjerės Jacindos Ardern partneris C. Gayfordas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip jis neprisileidžia ryklio, fone ramiai plaukiojant delfinui.

Tas delfinas nenuvijo ryklio, kaip galbūt būtų pasielgęs Fliperis, bet patenkintas iš tolo stebėjo povandeninę dramą, sakė C. Gayfordas.

„Tad pasirodo, kad delfinai ne tik nepadeda, bet ir visai mielai stebi. Vaikystės mitas sugriautas“, – parašė jis.

C. Gayfordas, kuris veda televizijos laidą apie žvejybą, sakė tuo metu padėjęs operatoriui filmuoti edukacinei laidai „Young Ocean Explorers“.

So it turns out that not only do Dolphins not help, they actually quite like watching.

A childhood myth is ruined. pic.twitter.com/yWZPeD9fGJ— Clarke Gayford (@NZClarke) May 16, 2018