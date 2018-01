37 metų J. Ardern, kuri ministro pirmininko pareigas perėmė spalio mėnesį, turi tapti pirmąja kadencijos metu pagimdžiusia savo šalies lydere.

Ji sakė, kad nėštumas jai ir jos partneriui Clarke'ui Gayfordui buvo „netikėtas, bet džiuginantis“.

„Mes abu išties laimingi. Norėjome šeimos, bet nebuvome tikri, kad mums taip nutiks“, – sakoma jos pareiškime.

Charizmatiškoji lyderė pernai žaibiškai iškilo į politikos aukštumas: perėmė vadovavimą centro kairės Darbo partijai ir vos po kelių mėnesių laimėjo ministro pirmininko postą.

„Manėme, kad 2017-ieji buvo svarbūs metai!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ji.

„Šiemet prisidėsime prie daugelio tėvų, dirbančių du darbus. Aš būsiu ministrė pirmininkė ir mama, o Clarke'as bus „pirmasis šalies žvejys“ ir tėtis namų šeimininkas“, – pridūrė ministrė pirmininkė.

C. Gayfordas yra televizijos laidų vedėjas ir laikraštyje „Herald on Sunday“ rašo skiltį apie žvejybą „The first man of FISHING“ („Pirmasis žvejys“).

J. Ardern sakė, kad po gimdymo pasiims šešias savaites atostogų ir kad tuo metu jos pareigas vykdys vicepremjeras Winstonas Petersas.

J. Ardern taip pat nurodė, kad šiuo laikotarpiu ji bus pasiekiama, o jam pasibaigus vėl perims visas vadovavimo pareigas.

J. Ardern, kuri būsimo vaiko lyties nenurodė, sakė, kad anksčiau su C. Gayfordu abejojo galintys susilaukti vaikų.

„Clarke'as ir aš visuomet aiškiai sakydavome, kad norime būti tėvai, bet mums buvo pasakyta, kad tam mums reikės pagalbos“, – sakė ji ir pridūrė: „Todėl šios naujienos buvo fantastiškas netikėtumas.“

J. Ardern šeimos planai per rinkimus buvo išprovokavę ginčą dėl seksizmo. Vienos televizijos laidos vedėjas ėmė klausinėti jos šia tema ir sakė, kad rinkėjai prieš balsuodami turi teisę tokius dalykus žinoti.

Ji klausimus atmetė kaip nepriimtinus ir pareiškė, kad nėštumas ir vaiko auginimas neturėtų trukdyti moterų galimybėms darbe.

„Tai moters sprendimas ... pasirinkti, kada joms turėti vaikų, ir tai neturėtų nulemti, ar jos priimamos į darbą ir turi darbo galimybių“, – sakė ji.

Velionė Pakistano premjerė Benazir Bhutto, kaip manoma, yra pirmoji vyriausybės vadovė, kadencijos metu pagimdžiusi vaiką. Tai įvyko 1990 metais.

„Džiugina labiau nei rinkimai“

J. Ardern sakė, kad „laikai, be abejo, pasikeitė“ ir jai įmanoma derinti motinystę su politinę karjerą. Tačiau ji nemano, kad mina naują taką.

„Yra daugybė moterų, vykdančių daug funkcijų ... kalbant apie buvimą moterimi politikoje, – žurnalistams sakė ji. – Yra daugybė moterų, kurios ... pramynė taką, kad žmonėms būtų įmanoma žiūrėti į mano vadovavimo laiką ir galvoti: „Taip, aš galiu atlikti darbą ir būti motina“.“

Australijos ministras pirmininkas Malcolmas Turnbullas pasveikino J. Ardern su „nuostabiomis naujienomis“.

„Kai kalbėjome šį rytą, atrodėt labiau džiūgaujanti nei tada, kai laimėjote rinkimus! – „Twitter“ parašė jis. – Labai mylime ir geriausi linkėjimai nuo manęs ir (mano žmonos) Lucy (Liusi) ir visų mūsų kitame krante.“

Buvusi Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė Helen Clark, kuri J. Ardern karjeros pradžioje buvo jos globėja, sakė, kad dabartinės vyriausybės vadovės laukia „superintensyvūs metai“.

„Visos moterys turėtų turėti pasirinkimą derinti šeimą ir karjerą“, – tviteryje parašė ji.

Vienas Žaliųjų partijos lyderių Jamesas Shaw sakė, kad J. Ardern pranešimas yra reikšmingas daugeliui moterų.

„Tai, kad moteris gali būti Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė ir pasirinkti kadencijos metu turėti šeimą, daug pasako apie tai, kokia esam šalis, ir kad galim būti modernūs, pažangūs, įtraukiantys ir lygūs“, – sakė jis.