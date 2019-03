Kaip pranešė Europos Parlamento informacijos biuras Vilniuje, į atnaujintą kancerogenų ir mutagenų direktyvą, kuriai pritarė 586 EP nariai, nepritarė 10, o susilaikė 26, įrašyti kadmis, berilis, arseno rūgštis, formaldehidas ir 4,4'-metilendianilinas (2-chloroanilinas). Šios medžiagos bus ribojamos baterijų gamybos, cinko ir vario lydymo, elektronikos, statybos, sveikatos (patologijos ir skrodimo), plastikų, perdirbimo, laidojimo, balzamavimo ir kitose srityse. Kadmio naudojimas jose turės būti apribotas per 8 metus, berilio – per 7 metus, o arseno rūgšties – per 4 metus. Formaldehidui bus taikomas 5 metų pereinamasis laikotarpis, tačiau tik sveikatos ir laidojimo sektoriuose.

Per trejus metus Europos Komisija įvertins, ar reikia dar labiau sugriežtinti kadmio naudojimą. Europarlamentarų prašymu iki 2020 m. birželio pabaigos Komisija taip pat nustatys, ar į direktyvą verta įtraukti pavojingus vaistus, ar pasiūlyti kitą tinkamesnę teisinę priemonę, kad būtų apsaugota pavojingus vaistus ruošiančių, duodančių ir šalinančių darbuotojų sveikata.

EP pranešėja Laura Agea (Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija, Italija) pažymėjo: „Šiandienos balsavimas dar kartą parodė EP pasiryžimą apsaugoti darbuotojus. Pagerinome daugiau kaip milijono darbuotojų darbo sąlygas ir pirmąkart paprašėme griežčiau tikrinti pavojingus vaistus. Džiaugiuosi, kad turėsime nuolatines, atnaujintas ES darbuotojų apsaugos nuo vėžį sukeliančių chemikalų taisykles.“