Beveik neabejotina, kad Bendruomenių Rūmai, kuriuose dabar tvirtą daugumą turi B. Johnsono Konservatorių partija, nubalsuos už susitarimą, anksčiau šiais metais suderintą su Briuseliu. Tai padėtų premjerui tesėti rinkimų kampanijos pažadą – bet kokia kaina „įvykdyti „Brexit“ iki sausio 31 dienos.

Tačiau ši skuba didina pavojų, kad Londonui ir Briuseliui iki numatyto galutinio termino ateinančių metų pabaigoje gali nepavykti sudaryti susitarimo dėl tolesnių prekybos ryšių.

Per praeitą savaitę vykusius rinkimus toriai perėmė parlamento kontrolę, todėl beveik nebeliko abejonių, kad Britanija taps pirmąja iš Europos Sąjungos pasitraukusia nare.

Galutinis balsavimas dėl B. Johnsono siūlomų išstojimo sąlygų įvyks įstatymų leidėjams sausio pradžioje sugrįžus į darbą po kalėdinių atostogų.

Vis dėlto JK į šventinį sezoną žengs būdama priartėjusi prie teisinės ir ekonominės nepriklausomybės daug labiau nei kada nors nuo 2016 metų „Brexit“ referendumo.

Be to, B. Johnsonas įgijo laisvę ir galią kreipti Britanijos ateitį, ko per savo trejus metus trukusį darbą vyriausybės vadovo poste niekada neturėjo jo pirmtakė Theresa May.

„Naujasis aukso amžius Jungtinei Karalystei dabar yra ranka pasiekiamas“, – parlamentui pareiškė ketvirtadienį B. Johnsonas.

Britanija „susigrąžina mūsų pinigų, įstatymų, sienų ir prekybos kontrolę, taip pat atveria kelią visiems rūpimai mūsiškai nacionalinio atsinaujinimo programai“, pridūrė jis.

Naujas pavojus



Nervingos Britanijos finansų rinkos nervingos džiugiai sutiko žinią, kad B. Johnsono valdantieji toriai užsitikrino 80 mandatų daugumą 650 vietų Bendruomenių rūmuose.

Iki tol šalyje daug mėnesių tvyrojo politinis netikrumas ir sumaištis, taip pat buvo baiminamasi, jog Britanija paliks bloką neturėdama jokio susitarimo dėl tolesnių ryšių.

Tačiau svaro kursas nusmuko iki lygio, buvusio prieš rinkimus, kai B. Johnsonas pristatė virtinę nedidelių, bet potencialiai svarbių Išstojimo sutarties projekto pakeitimų.

Britanijai oficialiai išstojus iš ES sausio 31 dieną prasidės 11 mėnesių trukmės pereinamasis laikotarpis, per kurį JK ir Bendrijos ryšiai išliks daugmaž tokie patys kaip dabar.

Per šį laiką abi šalys turėtų susiderėti dėl naujos išsamios sutarties, apimančios įvairiausias sritis, pradedant prekyba, baigiant saugumu ir duomenų apsauga.

ES pareigūnai perspėjo, kad tokias sutartis parengti paprastai trunka ne vienerius metus.

Tačiau B. Johnsono penktadienį parlamentui pateikiamu teisės akto projektu atmetama bet kokia galimybė pratęsti pereinamojo laikotarpio trukmę.

„Karūnos ministras negali sutikti... su įgyvendinimo laikotarpio pratęsimu“, – sakoma dabartinės redakcijos projekte.

Analitikai atkreipia dėmesį, kad dabar B. Johnsonas neturės beveik jokių kliūčių prastumti naują įstatymą, pašalinantį šį griežtą galutinį terminą, jeigu derybos pavojingai įstrigtų.

Be to, dabartinė sąlyga daro spaudimą Europos pareigūnams atsisakyti kai kurių savo griežtesnių reikalavimų Londonui ir siekti riboto masto sutarties, paliekančios kai kuriuos svarbius klausimus neišspręstus.

„JK gali pasiekti, kad [laisvosios prekybos sutartis] su ES būtų užbaigta iki 2020 metų pabaigos“, – sakė buvęs Th. May patarėjas „Brexito“ klausimais Raoulis Ruparelis.

„Tačiau [šis susitarimas] būtų siauras arba lėkštas“, – perspėjo jis.

ES vyriausiasis „Brexito“ derybininkas Michelis Barnier antradienį sakė, kad blokas „darys maksimaliai daug“, siekdamas suderinti sutartį iki 2020 metų pabaigos.