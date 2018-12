Spalį netoli Pietų salos kurortinio Vanakos miesto įvykusio incidento, per kurį sraigtasparniui „Robinson R44" nukritus žuvo trys žmonės, keistos aplinkybės buvo paskelbtos Transporto nelaimių tyrimo komisijos ataskaitoje. „Esama įrodymų, kad kabinoje buvusios kelnės iškrito iš sraigtasparnio ir įsipainiojo į uodegos sraigtą“, – sakė vyriausioji komisarė Jane Meares. „Dažų žymės ant viršutinių kelnių atitiko uodegos sraigto menčių spalvą ir pobūdį, o žymės ant uodegos sraigto mentės atitinka viršutinių kelnių užtrauktuką ir susegimą“, – pridūrė ji. Tarpines išvadas paskelbusi komisija atkreipė dėmesį, kad šis incidentas pabrėžia sraigtasparnių kabinose laisvai padėtų daiktų keliamą pavojų. Nelaimė įvyko spalio 18-ąją, sraigtasparniui kylant. Per katastrofą žuvo orlaivio pilotas Nickas Wallisas ir du aplinkosaugos departamento darbininkai. Dar vienas keistas faktas – kad lakūno brolis Mattas Wallisas vos keliais mėnesiais žuvo pilotuodamas sraigtasparnį tame pačiame regione. Komisija ketvirtadienį taip pat paskelbė savo tarpines išvadas dėl šios avarijos. Tyrėjai nustatė, kad ji veikiausiai įvyko dėl pagrindinio sraigto varomojo veleno gedimo, dėl kurio orlaivis subyrėjo ore.

