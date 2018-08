Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko, kai sprogus sunkvežimio padangai šis išlėkė į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į autobusą, pranešė valstijos policija. Autobuse buvo 49 keleiviai. Pasak pareigūnų, daug jų buvo nugabenti į ligonines, tačiau kiek tiksliai nukentėjo žmonių ir kokia yra jų būklė kol kas nėra žinoma. Devyni keleiviai gydomi Naujosios Meksikos universitetinėje ligoninėje; ten turėtų būti atvežti dar trys asmenys, sužeisti per minėtą avariją. Šios ligoninės atstovai neskelbia, kokios būklės yra tie pacientai. Kompanija „Greyhound“, kuriai priklausė tas autobusas, sakė, kad jis važiavo maršrutu Albukerkis–Finiksas. „Visiškai bendradarbiaujame su vietos pareigūnais ir patys surengsime savo tyrimą“, – pranešime sakė kompanijos atstovė Crystal Booker. Avarija įvyko netoli Toro miesto. Dėl nelaimės buvo uždarytas eismas keliomis juostomis tame kelyje. Eismo įvykį tiria Nacionalinė transporto saugumo valdyba ir Naujosios Meksikos policija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.