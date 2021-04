Naujoji Zelandija ir Australija suformavo COVID-19 „kelionių burbulą“

„Galiu patvirtinti, kad kelionės be karantino prasidės jau mažiau nei po dviejų savaičių, balandžio 18 d. 23 val. 59 min.“, – netrukus po to, kai Vyriausybė patvirtino šią datą, paskelbė J. Ardern.

„Kelionių burbulas“ formuojamas praėjus daugiau nei metams po to, kai Naujoji Zelandija uždarė savo šalies sienas, ir šešiems mėnesiams po to, kai Australija leido Naujosios Zelandijos gyventojams atvykti į tam tikras Australijos valstijas be reikalavimo saviizoliuotis.

J. Ardern tai apibūdino kaip lyderystę rodantį Naujosios Zelandijos, kurioje nuo COVID-19 iš 5 mln. gyventojų mirė vos 26, ir Australijos, kurioje iš 25 mln. gyventojų mirė mažiau nei 1 000, žingsnį.

„Nematau pasaulyje šalių, kurios išlaiko savo šalis be koronaviruso ir tuo pačiu atveria tarptautinį susisiekimą viena su kita. Tai reiškia, kad šia prasme mes lyderiaujame pasaulyje“, – teigė J. Ardern.

Kenčiantis Naujosios Zelandijos turizmo sektorius tvirtino, kad „kelionių burbulas“ šiemet šalies ekonomikai gali atnešti iki milijardo Naujosios Zelandijos dolerių (apie 597 mln. eurų).

Kadangi Naujojoje Zelandijoje jau greitai prasidės slidinėjimo sezonas, J. Ardern ragino australus pasinaudoti „kelionių burbulo“ privalumais.

„Esame saugi vieta atvykti jums ir jūsų šeimai“, – spaudos konferencijoje sakė J. Ardern.