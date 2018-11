Artėjant savaitgalį įvyksiančiam viršūnių susitikimui, vis dažniau pasigirsta perspėjimų, be kita ko, iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF), apie galimą žalą, kurią pasaulis gali patirti dėl D. Trumpo prekybos karų. G20 vadovai, kurių šalims tenka keturi penktadaliai pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP), pirmą kartą susitiko 2008 metų lapkritį, kad suvienytų pastangas kovoje su pasauline finansų krize. Praėjus dešimtmečiui, ta vienybė yra išblėsusi, nes šūkiu „Pirmiausia Amerika“ besivadovaujantis D. Trumpas griauna sutarimą, kuriuo grindžiama tarptautinė prekyba, o kitos G20 šalys, kaip antai Brazilija, Italija ir Meksika, atsisuka į populistinius lyderius. D. Trumpas jau sukrėtė pasaulio rinkas, kai nustatė muitus didelei daliai iš Kinijos importuojamų prekių ir pagrasino sausio mėnesį imtis tolesnių veiksmų. Susiję straipsniai: Kremlius: Putinas ir Trumpas G-20 kuluaruose susitiks kaip planuota Trumpas kol kas nemato potencialiai pavojingų varžovų 2020-ųjų rinkimuose JAV prezidentas toliau darys spaudimą Kinijos prezidentui Xi Jinpingui, kuriam siūlys išvengti muitų tarifų padidinimo atveriant Kinijos rinkas konkurentams iš JAV ir užtikrinant užsienio bendrovių intelektinės nuosavybės apsaugą. JAV prekybos atstovas Robertas Lighthizeris trečiadienį sukritikavo Pekiną, kuris, anot jo, taip ir nepasiūlė „iš esmės pakeisti “ savo agresyvią prekybos politiką, ir pagrasino nustatyti muitus iš Kinijos importuojamiems automobiliams. Tačiau kaip toli Xi Jinpingas gali nueiti, pertvarkydamas modelį, kuris Kiniją iškėlė į antrąją vietą didžiausių pasaulio ūkių reitinge? Trečiadienį jis iš tiesų pažadėjo, kad Kinija stiprins intelektinės nuosavybės apsaugą. Tačiau Kinijoje veikiančios užsienio įmonės skundžiasi, jog tokie pažadai žarstomi nuolat ir skamba tuščiai. Analitikai teigia, jog geriausiu atveju G20 susitikime bus pasiektos laikinos paliaubos, kuriomis galėtų pasipuikuoti ir D. Trumpas, ir Xi Jinpingas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Argentinos dienraščiui „La Nacion“ susitikimo išvakarėse duotame interviu įspėjo apie riziką, kurią kelia „asmeninis Kinijos ir Jungtinių Valstijų vadovų susitikimas ir sunkių padarinių visoms šalims turėsiantis prekybos karas“. „Jeigu mums nepavyksta pasiekti konkrečios pažangos, mūsų tarptautiniai susitikimai tampa beprasmiai ir net žalingi“, – sakė jis. Rusijos saugumo pajėgoms prieš kelias dienas užėmus tris Ukrainos laivus ir juos sulaikius, abejojama, kad D. Trumpas G20 susitikimo metu, kaip anksčiau planuota, atskirai susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. D. Trumpas trečiadienį išreiškė „gilų susirūpinimą“ dėl savaitgalį netoli Krymo įvykusio incidento ir pagrasino atšaukti susitikimą. V. Putinui įrodinėjant, kad Rusijos veiksmai buvo pagrįsti, Kremlius sako, jog susitikimas su D. Trumpu tebėra įtrauktas į darbotvarkę. „Demokratijos ir autoritariniai režimai“ Tuo tarpu JAV, Kanada ir Meksika ketina penktadienį pasirašyti atnaujintą Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį (NAFTA), kurią D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją griežtai kritikavo. Derybos dėl tos sutarties padėjo išvengti vieno prekybos karo, tačiau jau bręsta kiti karai, nes D. Trumpas grasina įvesti muitus iš užsienio ir visų pirma iš Europos ir Japonijos importuojamiems automobiliams. TVF prieš G20 susitikimą paskelbtoje ataskaitoje pažymėjo, jog muitai automobiliams pasaulio ekonomiką gali nusmukdyti trimis ketvirtadaliais procento. O TVF vadovė Christine Lagarde nurodė, kad dar vieną grėsmę pasaulio ekonomikos augimui kelia Didžiosios Britanijos išstojimas iš Europos Sąjungos. Kaip ir D. Trumpas bei Xi Jinpingas, vėlų ketvirtadienio vakarą į Buenos Aires atvyks Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May, kuri šį išskirtinį pasaulio ekonomikos forumą papildys dar vienu intriguojančiu siužetu. 1982 metais tarp Didžiosios Britanijos ir Argentinos įsiplieskė karas dėl Folklando (Malvinų) Salų ir T. May yra pirmoji iš britų lyderių, apsilankysianti Argentinos sostinėje. T. May, kaip manoma, pasinaudos Didžiojo dvidešimtuko susitikimu, kad užmegztų prekybos ryšių ateičiai, kai Didžioji Britanija nebepriklausys ES. Tačiau D. Trumpas britų premjerei padarė meškos paslaugą, pašiepęs T. May sunkiai iškovotą susitarimą tarp Londono ir Briuselio, kuriam vis dar negautas kaprizingojo britų parlamento pritarimas. D. Trumpas jau parodė niekinantį požiūrį į tarptautinius susitikimus: jis, be kita ko, blokavo baigiamuosius pareiškimus kituose neseniai vykusiuose susitikimuose, kaip antai, Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikime bei Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume. Taigi stebėtojai mano, kad G20 susitikimas šį penktadienį ir šeštadienį bus nelengvas. Vašingtone įsikūrusio Brukingso instituto vyr. mokslo darbuotojas Thomas Wrightas pažymėjo, kad „šiuo metu Didžiajame dvidešimtuke matomas gilus susiskaldymas tarp demokratijų ir autoritarinių režimų“. „Manau, kad G20 bus parodyti tikrieji veidai“, – pareiškė mokslininkas ir pridūrė, kad liberalūs lyderiai, kaip antai Prancūzijos prezidentas E. Macronas ar Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau, turės progą Argentinoje stoti prieš D. Trumpą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.