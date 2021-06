Nauji įtarimai dėl „Ryanair“ lėktuvo: Baltarusijos planas buvo kitoks, jis keitėsi paskutinę akimirką

Kaip atkreipia dėmesį „Nexta“ vyriausiasis redaktorius Tadeuszas Giczanas, elektroninio pašto ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, iš kurio siųstas grasinantis laiškas oro uostams, paskyra sukurta gegužės 14 dieną, kai S. Cichanouskaja lankėsi Graikijoje, likus dviem dienoms iki jos skrydžio į Vilnių tuo pačiu „Ryanair“ reisu, kuriuo gegužės 23 dieną skrido R. Pratasevičius.

„Laiške minimas Delfų ekonomikos forumas, vykęs gegužės 12–14 dienomis, kuriame dalyvavo S. Cichanouskaja. Taip pat reikalaujama Izraelio nutraukti ugnį Gazos ruože. Gegužės 23 d., kai buvo išsiųstas el. laiškas, ugnis jau buvo nutraukta, priešingai nei gegužės 16 d.“ – tviteryje rašo T. Giczanas.

„Atrodo, kad buvo planuojama operacija perimti S. Cichanouskajos lėktuvą, tačiau paskutinę akimirką kažkas įvyko. Taigi Baltarusijos slaptosios tarnybos po savaitės tą patį padarė su R. Pratasevičiumi, tačiau informacijos neatnaujino, todėl yra neatitikimų“, – sako jis.

R. Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapega buvo sulaikyti gegužės 23 dieną, Minsko režimui Baltarusijos sostinėje priverstinai nutupdžius iš Atėnų į Vilnių skridusį oro bendrovės „Ryanair“ keleivinį lėktuvą.

Lėktuvas su daugiau kaip šimtu keleivių buvo nutupdytas Minsko oro uoste Baltarusijos oro dispečeriams informavus apie tariamą sprogmenį orlaivyje. Ši informacija vėliau nepasitvirtino. Perimti lainerio Minsko režimas buvo pasiuntęs naikintuvą.

26 metų R. Pratasevičius, vienas iš opozicijos informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėjų, pernai Minsko režimo buvo įtrauktas į „asmenų, dalyvaujančių teroristinėje veikloje“, sąrašą. Pats kanalas buvo paskelbtas „ekstremistiniu“ ir nurodyta jį blokuoti.

A. Pratasevičius kaltinamas organizavęs masinius neramumus. Už tai jam gali būti skirta iki 15 metų nelaisvės.

There’s a big chance the regime in Minsk has initially planned to kidnap Tikhanovskaya. The 'Hamas' email account was created on May 14 when Tikhanovskaya was in Greece and 2 days before she took the same Ryanair Athens-Vilnius flight Protasevich took on May 23. (1/3) pic.twitter.com/PhgaryFCE9