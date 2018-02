CNN nurodė, kad Gynybos departamentas anksčiau nurodė išbandęs priešraketinės gynybos kompleksą „Aegis“ ir jo zenitinę valdomą raketą SM-3. „Priešraketinės gynybos agentūra ir JAV karinių jūrų pajėgų jūreiviai, valdantys „Aegis“ sausumos priešraketinės gynybos bandymų kompleksą (AAMDTC), atliko bandymą su skriejančia raketa“, trečiadienį ryte paleistą iš lėktuvo virš Ramiojo vandenyno raketų bandymų poligono Kauajo saloje, sakė Pentagono atstovas Markas Wrightas. Tačiau raketų gaudyklei taikinio numušti nepavyko. Televizijos pranešime sakoma, kad Pentagonas vargu ar oficialiai paskelbs apie bandymo nesėkmę, tvyrant įtampai su Šiaurės Korėja ir likus nedaug laiko iki Pjongčango žiemos olimpiados Pietų Korėjoje.

