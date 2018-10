Nepritarimą prezidento elgesiui išsakė netgi du svarbias pareigas einantys respublikonų senatoriai.

Jeffas Flake'as, vienas iš trijų respublikonų, galinčių nulemti B. Kavanaugho kandidatūros patvirtinimą arba atmetimą, bet laikomas neapsisprendusiu, pareiškė, kad per vieną rinkimų kampanijos renginį Misisipės valstijoje D. Trumpo išsakyti pareiškimai, pašiepiantys teisėją apkaltinusią Christine Blasey Ford, yra „atgrasūs“.

„Tokiems pareiškimams ne laikas ir ne vieta“, – anksti trečiadienį J. Flake'as sakė duodamas interviu televizijai „NBC News“.

„Kalbėti apie tokį itin opų dalyką per politinį mitingą tiesiog neteisinga. Norėčiau, kad jis nebūtų to padaręs. Tai gana atgrasu“, – pridūrė senatorius.

Senatorė Susan Collins – viena iš trijų, dar neišreiškusių palaikymo konservatyvių pažiūrų teisėjui – sakė, kad D. Trumpo komentarai „buvo akivaizdžiai neteisingi“.

Šie pasisakymai padidino abejones dėl B. Kavanaugh paskyrimo. Federalinis tyrimų biuras (FTB) šiuo metu tiria trijų moterų pareiškimus apie nepriimtiną B. Kavanaugh elgesį 9-ame dešimtmetį, kai jis buvo moksleivis ir studentas. Pasak jų, būsimasis teisėjas tuomet smarkiai gėrė ir nevengė lytinio smurto prieš merginas.

Taip pat nerimaujama, kad spaudžiant Senato respublikonams ir Baltiesiems rūmams FTB patikrinimui suteiktas tik savaitės laikotarpis. Be to, ne turėjai neapklausė keleto svarbių liudininkų.

Respublikonai tikisi, kad B. Kavanaugh paskyrimas šiuo metu gerai subalansuotą Aukščiausiąjį Teismą padarys aiškiai konservatyvios pakraipos institucija. Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas trečiadienį pareikalavo, kad galutinis balsavimas dėl teisėjo kandidatūros įvyktų šią savaitę.

„Senatas balsuos dėl šio paskyrimo šią savaitę“, – pareiškė jis.

„Laikas palikti už mūsų šį absurdišką spektaklį“, – pridūrė M. MacConellas.

„Moterys stebi“

D. Trumpas pasipiktinimo bangą išprovokavo antradienį vakare, kai pasišaipė iš praeitą savaitę parodymus Senato komitete davusios Ch. Blasey Ford. Pastaroji sakė senatoriams, kad 1982 metais girtas B. Kavanaugh mėgino ją išžaginti per vieną vakarėlį. Tuo metu jie abu mokėsi elitinėse privačiose vidurinėse mokyklose Vašingtono priemiestyje.

Kalbėdama per Senato teismų komiteto posėdį Ch. Blasey Ford atskleidė detalių apie incidentą, esą įvykusį per vakarėlį viename privačiame name. Ji sakė esanti visiškai tikra, kad ją užpuolė B. Kavanaugh.

Vis dėlto ji negalėjo prisiminti kai kurių kitų detalių, ir D. Trumpas vėliau iš to pasišaipė, sakydamas kalbą savo šalininkams Misisipėje.

„Išgėriau vieną alaus, tiesa?“ – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje vieną momentą, kurio Ch. Blasey Ford sakė neprisimenanti.

„Kaip parvykot namo? – Neprisimenu. Kaip ten atvykot? – Neprisimenu. Kur buvo ta vieta? – Neprisimenu. Prieš kiek metų tai įvyko? – Nežinau. Nežinau. Nežinau. Nežinau“, – pridūrė prezidentas. Jo žodžius palydėjo pritariantys klausytojų šūksniai.

„Tačiau aš išgėriau vieną alaus. Tai vienintelis dalykas, kurį prisimėnu“, – tęsė D. Trumpas.

Michaelas Bromwichas, vienas iš Ch. Blasey Ford advokatų, pareiškė, kad šis D. Trumpo pasisakymas yra „aršus, piktavališkas ir beširdiškas puolimas“ prieš jo klientę.

„Ar reikia stebėtis, kad ji labai bijojo prabilti – kaip bijo kitos nukentėjusios nuo lytinių užpuolimų? Jai būdinga pažymėtina drąsa. Jam (D. Trumpui) būdingas bailumas“, – teigė teisininkas.

Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeras sakė, kad D. Trumpo pasisakymas yra „smerktinas“ ir kad prezidentas turėtų „tučtuojau atsiprašyti“ Ch. Blasey Ford.

Praeitą ketvirtadienį vykusiame Senato komiteto posėdyje dalyvavusi Ch. Blasey Ford palaikanti aktorė Alyssa Milano sakė, kad D. Trumpo kalba Misisipėje buvo „mizoginiškiausia barbariško nejautrumo demonstracija, kokią kada nors esu mačiusi“.

„Moterys stebi. Ir mes balsuojame“, – A. Milano pridūrė savo „Twitter“ žinutėje.