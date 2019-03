Ultrakairiajai „Kairės“ (Die Linke) partijai vadovaujanti S. Wagenknecht sakė, kad naujasis aljansas „Kelkitės“ (Aufstehen), kurį ji pernai rugsėjį įkūrė kartu su savo vyru Oskaru Lafontaine'u (Oskaru Lafontenu), turi būti visiškai pertvarkytas, pradedant nuo viršaus. „Partijų politikai turi žengti žingsnį atgal – tai taikoma ir man“, – ji aiškino dienraščiui „Frankfurter Allgemeine“. „Jų patirtis buvo reikalinga pradžioje, bet dabar laikas perduoti atsakomybę“ paprastiems šio judėjimo šalininkams, pridūrė politikė. Šis netikėtas pasitraukimas įvyko judėjimui „nutilus“ po pirminio aktyvumo pliūpsnio, kai „Kelkitės“ per pirmąjį mėnesį nuo įkūrimo pritraukė 100 tūkst. narių, pastebėjo savaitraštis „Der Spiegel“. Susiję straipsniai: Kilus skandalui dėl suklastotų naujienų „Der Spiegel“ nušalino du savo redaktorius Pasakė, kas nutiks, jei Londonas ilgiau nei trims mėnesiams atidėtų „Brexitą“ Vis dėlto per pusmetį šis skaičius padidėjo maždaug tik iki 170 tūkst., nors norint tapti nariu pakanka užsiregistruoti internetu. Kaip rašo „Der Spiegel“, planuotas negriežtos struktūros kairiųjų aljansas sulaukė kitų partijų skeptiško vertinimo ir neturi aiškios vizijos. Netgi pačios S. Wagenknecht „Die Linke“ „tiksliai nežino, ką daryti su šia politine iniciatyva“. „Kelkitės“ buvo įkurtas 49 metų S. Wagenknecht ir 75 metų O. Lafontaine'as – kovingo būdo socialistas, buvęs finansų ministras, anksčiau priklausęs centro kairiajai Socialdemokratų partijai (SPD). Judėjimas skelbia siekiantis duoti atkirtį kanclerės Angelos Merkel centristinės koalicinės vyriausybės „neoliberaliajai politikai“ ir kovoti už darbo vietas ir pensijas, aplinkos apsaugą bei „tikrąją demokratiją, nevaldomą bankų, stambiojo verslo ir lobistų“. Tačiau „Kelkitės“ atsiriboja nuo Vokietijos kairiajai stovyklai būdingo palankumo „atvirų sienų“ politikai ir pasisako už griežtesnę imigracijos kontrolę. Tokiu būdu akivaizdžiai siekiama susigrąžinti rinkėjus, perėjusius po ultradešiniųjų vėliava. Sekmadienį „Frankfurter Allgemeine“ paskelbtame interviu S. Wagenknecht reiškė apgailestavimą dėl Vokietijos kairiųjų partijų „bunkerio mąstysenos“, trukdžiusios užtikrinti didesnę paramą jos projektui. Žaliųjų partija ir SPD kartu su kraštutiniais kairiaisiais vadovauja daugeliui regionų, jie niekada nėra sudarę nacionalinės koalicijos. Tokia padėtis iš dalies aiškinama į kompromisus nelinkusios Kairės partijos griežtai kairiosiomis nuostatomis, pavyzdžiui, noru panaikinti NATO. „Akivaizdu, kad SPD ir „Die Linke“ partijų vadovybė taip patogiai jaučiasi savo akligatviuose, kad praleidžia progą, siūlomą „Kelkitės“, – sakė S. Wagenknecht.

