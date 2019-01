Sausio 1-ąją postą perėmęs iš Jameso Mattiso, atsistatydinusio dėl nesusitarimų su prezidentu Donaldu Trumpu, P. Shanahanas nurodė aukšto rango Gynybos departamento pareigūnams nenukreipti dėmesio nuo Nacionalinės gynybos strategijos – plataus užmojo gairių, kuriuose išryškinama naujųjų „Pasaulio galybių varžybų“ era, turint omeny JAV, Rusiją ir Kiniją. „Nors dėmesį telkiame į esamas operacijas, laikinai einantis pareigas sekretorius Shanahanas nurodė komandai nepamiršti Kinijos, Kinijos, Kinijos“, – sakė vienas gynybos pareigūnas. Vašingtonas kaltina Pekiną kariniu ir ekonominiu šnipinėjimu, taip pat laiko Kinijos ambicingą prekybos bei infrastruktūros iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ ekonominės prievartos forma. „2019 metais ir toliau vadovausimės Nacionaline gynybos strategija. Mūsų prioritetas išlieka Amerikos karinė jėga“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pirmąją naujųjų metų dieną parašė P. Shanahanas. Minėtas pareigūnas atskleidė, kad P. Shanahanas vėliau trečiadienį dalyvaus drauge su D. Trumpu pirmame šių metų administracijos susitikime. Mažai žinomas už verslo ir Vašingtono ribų P. Shanahanas žengia į pasaulinę areną didelių permainų ir nenuspėjamos D. Trumpo užsienio politikos laikotarpiu. Nors P. Shanahanas nėra tarnavęs kariuomenėje, jis 2017-ųjų liepą buvo paskirtas gynybos sekretoriaus pavaduotoju. Iki tol jis per 30 metų dirbo aviacijos bendrovėje „Boeing“. Viena pagrindinių jo užduočių bus nustatyti tempą, kuriuo bus išvedami maždaug 2 200 amerikiečių kariškių iš karo draskomos Sirijos, kaip gruodį nusprendė D. Trumpas. Anot JAV pareigūnų, D. Trumpas taip pat svarsto perpus sumažinti savo šalies kontingentą Afganistane – tai būtų dar vienas lemtingas žingsnis, dėl kurio nerimauja Amerikos įstatymų leidėjai ir jos sąjungininkai užsienyje. P. Shanahanas paskelbė, kad jo pavaduotoju dirbs Pentagono finansų kontrolierius Davidas Norquistas.

