Tai bus 40 proc. jo pirmtako Enrique'ės Pena Nieto algos - šis per mėnesį uždirbdavo 270 000 pesų (apie 12 230 eurų), sakė kairysis politikas, kuris žinomas kaip AMLO. Jis esą atlyginimą norėjo susimažinti dar labiau.

Prezidento algos sumažinimas yra dalis AMLO plano sumažinti biurokratijos kaštus šalyje. Per rinkimų kampaniją jis paskelbė, kad mažins ir buvusių Meksikos prezidentų pensijas. A. M. L. Obradoras, be to, planuoja siekti, jog į Meksikos konstituciją būtų įtraukta nuostata, kad niekas biurokratijos aparate negali uždirbti daugiau už prezidentą.

Tokią iniciatyvą išrinktasis prezidentas ketina pateikti Kongresui.

A. M. L. Obradoras liepos 1-ąją buvo išrinktas naujuoju prezidentu. Jis užsibrėžė kovoti su korupcija.