D. Raabas leidiniui „The Sunday Telegraph“ tvirtino, kad tarp Jungtinės Karalystės mokėjimo už pasitraukimą ir šalies galimybių sukurti naujus santykius su ES turi būti „sąlyginumo“ elementas.

„Negalima, kad viena šalis įvykdytų savo susitarimo dalį, o kita – nevykdytų arba vilkintų procesą, arba nesugebėtų įsipareigoti“, – sakė jis.

D. Raabas „Brexit“ ministro poste pakeitė Davidą Davisą kuris pasitraukė prieš porą savaičių, reikšdamas nepasitenkinimą ministrės pirmininkės Theresos May „minkšto“ „Brexit“ planu.

Britanija ir ES vis dar smarkiai nesutaria dėl naujų prekybos sąlygų. Be to, dėl „Brexit“ politikos smarkiai susiskaldė T. May vadovaujama Konservatorių partija.