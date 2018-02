„Mes nemanome, kad šie naikintuvai taps grėsme mūsų operacijoms Sirijoje, ir tęsime jas (operacijas) reikiamu būdu“, – pareiškė E. Pahonas. Jis pridūrė, kad naujų lėktuvų įsigijimas prieštarautų Rusijos pareiškimams apie kontingento mažinimą.

DELFI primena, kad naikintuvai „Su-57“ atskrido į Siriją paaiškėjo vasario 22-osios naktį. Kaip aiškino šaltiniai Rusijos karinio valdymo institucijose, lėktuvus nusiuntė vykdant ginklavimosi sistemų bandymų programą.

Dėl šių naikintuvų jau kilo audringos diskusijos Vakarų žiniasklaidoje ir tarp užsienio ekspertų.

Along with 4 Su-35 4 Su-25 1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Didn’t see that coming!! #RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria

Gana išsamią analizę šia tema leidiniui „The Drive“ pateikė amerikiečių ekspertas ir žurnalistas Josephas Trevithickas. Viena iš priežasčių, kodėl buvo nusiųsti naujausi naikintuvai, jis vadina neseniai įvykusį incidentą prie naftos telkinio „Conoco“, kai Sirijos valstybinę kariuomenę, palaikomą „privačios rusų kompanijos“, sumušė kurdai ir amerikiečiai.

Kita tikėtina priežastis, autoriaus nuomone, yra noras pademonstruoti potencialiems pirkėjams rusų ginklų galią.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria

2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018