Naujas Putino spektaklis: tiesioginiame eteryje kliuvo ir Baltijos šalims

„Tiesioginė linija su Vladimiru Putinu“ vadinama V. Putini spektakliu, nes manoma, kad klausimai, į kuriuos jis atsakinėja, yra iš anksto surežisuoti.

Kremlius tokią informaciją kategoriškai neigia.

2017 metais žmonės, į kurių klausimus turėjo atsakinėti V. Putinas, buvo pakviesti į „informacinį susitikimą“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tuomet teigė esą su jais repetuojama nebuvo.

16.23 val. Moderatorius klausė, ar V. Putinas ruošia sau įpėdinį. Rusijos prezidentas sakė daug apie tai galvojantis, tačiau akcentavo, kad jo įpėdinį gali išrinkti tik Rusijos žmonės. V. Putinas pabrėžė visada „ieškantis jaunų žmonių, galinčių valdyti šalį“.

15.55 val. V. Putinas tiesioginiame eteryje atsakinėdamas į šalies gyventojų klausimus, pareiškė, kad premjero pavaduotojo Vitalijaus Mutko neįmanoma atleisti dėl dopingo skandalo, susijusio su 2014–ųjų Sočio žiemos olimpinėmis žaidynėmis.

V. Putinas šį skandalą pavadino „ataka“ ir paaiškino, kad esą „tokiomis sąlygomis jo (V. Mutko) neįmanoma atstatydinti“.

V. Mutko „turi didelį potencialą“, sakė V. Putinas. „Leiskite jam dirbti“, – pridūrė jis.

V. Mutko – prieš ketverius metus, kai vyko Sočio žaidynės, ėjęs Rusijos sporto reikalų ministro pareigas, – tarptautinių antidopingo organizacijų yra kaltinamas prisidėjęs slepiant plataus masto draudžiamų preparatų vartojimo per žaidynes schemą.

15.50 val. V. Putinas pradėjo skaityti SMS žinutėmis gautus klausimus. Klausta, kada „Gazprom“ liausis finansavęs „Echo Moskvy“. V. Putinas pasinaudojo proga pareikšti, esą „Echo Moskvy“ egzistavimas – puikus įrodymas, kaip Rusija gerbia spaudos laisvę, ir priduria, kad labai daug dalykų, ką transliuoja „Echo Moskvy“, reiktų taisyti.

Vienas SMS atsiųstas klausimas skamba taip: „Vakarai Assado nepripažįsta. Kodėl jūs pripažįstate Porošenką?“. Rusijos prezidentas šypsosi: „Įdomus klausimas“.

15.45 val. Praėjus 3,5 „Tiesioginės linijos“ valandoms V. Putinas iš ekrano perskaitė klausimą „Volodia, nepavargai?“ Ir atsakė: „Kol kas ne“.

15.20 val. V. Putinas aptarė karo Sirijoje naudą, esą kariniai veiksmai minėtoje šalyje – puiki patirtis Rusijos kariuomenei, žymiai naudingesnė nei kokie nors mokymai.

Be to, prezidentas pridūrė, kad tai buvo „būtina ir kilni intervencija“, esą stabilizavusi padėtį Sirijoje. Operacija Sirijoje – „neįkainojama patirtis“, teigė V. Putinas.

Pagaliau V. Putinas perėjo prie savo mylimiausios temos: užsienio politikos ir raketų. Paklaustas, kada Rusijos pajėgos pasitrauks iš Sirijos, Rusijos vadovas atsakė, kad šalies kariai „ten pasiliks tiek, kiek to reikės Rusijos interesams“.

Vladimiras Putinas © Stopkadras

„Kol kas trauktis neketiname“, – teigė V. Putinas.

Viršgarsinė raketa ir lazerinis kovos kompleksas, anot V. Putino, jau pasiruošę veiksmams. Sistema „Avangard“ jau serijinės gamybos etape.

„Laikantys suplanuoto grafiko, jie bus pristatyti Rusijos karinėms pajėgoms“, – žada V. Putinas.

Rusijos prezidento teigimu, kuriama ir gamybai ruošiama ir daugiau naujų ginklų, jis esą jau labai greitai apie juos galės suteikti daugiau informacijos.

14.55 val. Opozicinis „Chodorkovskio centras“ pabrėžia, kad visi pareigūnai, kurių buvo paprašyta pasisakyti „Tiesioginės linijos“ programoje, buvo ne tik išskirtinai nuobodūs, bet ir didžiąją laiko dalį dėkojo tam pačiam V. Putinui. „Ir kaip mes be to?“, – klausia.

Сергей Собянин рассказывает о том, какая это хорошая штука — реновация. И благодарит Путина, как без этого: https://t.co/xm15akrjek pic.twitter.com/0rFhHdkU0m— МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 7, 2018

14.50 val. Internautai samprotauja, kad Rusijos slaptosios tarnybos fiksuoja žmonių, siunčiančių prezidentui nepalankius klausimus, telefonų numerius ir ruošiasi savotiškam valymui – kaip kad Josifas Stalinas 1937 metais.

Смотрю я, какие смс-ки на прямую линию в эфир прилетают и понимаю, что по спискам этих номеров будет вам новый 37ой год#прямаялиния pic.twitter.com/pJMMuSMN1v— конь в пальто (@Mikhailov_Vadim) June 7, 2018

14.12 val. Paklaustas, kokį savo tėvo patarimą perduotų savo anūkams, V. Putinas atsakė trumpai: nemeluoti.

13.55 val. Tiesioginiame eteryje V. Putinas sugebėjo netgi flirtuoti. Į studiją paskambino 38-erių metų moteris, kuris turėjo klausimą apie blogerių darbą. V. Putinas pirmiausiai atsakė, kad ji tikrai neatrodo 38-erių.

© Stopkadras / Youtube

13.31 val. Į eterį paskambino žmogus, kuris prisistatė Donecko apsišaukėliškos „respublikos“ atstovu. Anot jo, separatistai baiminasi, jog per Pasaulio futbolo čempionatą Rusijoje Ukrainos kariuomenė pereis į puolimą.

V. Putinas pareiškė, kad baimintis nėra ko ir pripažino, kad Rusija teikia pagalbą „dviem nepripažintoms respublikoms“ (turimi omenyje Luhanskas ir Doneckas). Be to, jis pliekė Ukrainą, kuri neva skelbia apie tai, kad šios dvi teritorijos priklauso šiai šaliai, bet tuo pat metu organizuoja jų blokadas.

V. Putinas taip pat užsipuolė Ukrainos dabartinę valdžią, kuri neva nėra pajėgi išspręsti Donbaso problemą.

13.24 val. Atsakydamas į klausimą apie Skripalių apnuodijimą, V. Putinas sako, kad Rusija labai norėtų gauti prieigą prie savo piliečių, konkrečiai Julijos ir visateisiškai dalyvauti tyrime.

Šioje tiesioginėje konferencijoje nemažai kalbama apie sankcijas. V. Putinas vis pabrėžia, kad jos neveiksmingos ir veda į niekur.

Любишь кататься — люби и саночки возить pic.twitter.com/vlf1HZKS1i

— Лентач (@oldLentach) June 7, 2018

13.05 val. Pasirodė pirmieji klausimai apie Rusijos santykius su Vakarais. „Tai toks būdas sulaikymo Rusijos, kaip, pavyzdžiui, sankcijos. Nes begaliniai kaltinimai kuria bazę kurti priemones prieš Rusiją, prieš jos vystymąsi. Rusijoje matosi grėsmę, nes Rusija tampa konkurente. Jie nežino, kad tai klaidinga politika (...) Reikėtų su Rusija bendradarbiauti, tai pasaulinė ekonomika turėtų naudą. Jau dabar kalbama apie tai, kad su Rusija reikėtų normalizuoti santykius. Šis suvokimas jau ateina pas mūsų partnerius ir tikiuosi, kad tai vyks greičiau“, – sakė V. Putinas.

Anot jo, Rusija turi ginti savo interesus. Ir ekonomikos, ir gynybos sferose. Ir Rusija tą toliau darys. Visa tai baigsis, anot V. Putino, kai Vakarų partneriai supras, kad dabartinė situacija nekonstruktyvi.

Paklaustas, ar bus trečiasis pasaulinis karas, V. Putinas atsakė, kad toks karas gali tapti civilizacijos pabaiga. Todėl reikėtų susilaikyti nuo pavojingų veiksmų. „Gyvename lokalių konfliktų laikais. Globalių konfliktų nebuvo, kodėl? Nes buvo nustatytas strateginis paritetas. Tarpusavio sunaikinimo baimė visada sulaikydavo nuo rizikingų veiksmų. JAV šiuo metu bando sulaužyti šią tvarką“, – V. Putinas tradiciškai metė kaltinimus JAV.

Iš žiūrovo atskriejo klausimas apie Latviją, kurioje, neva, pažeidžiamos rusų teisės ir jiems neleidžiama mokytis rusų kalba. Tačiau V. Putinas, atsakydamas į šį klausimą, kalbėjo apie visas tris Baltijos šalis.

„Mes visą laiką apie tai kalbame su Baltijos šalių valdžia. Sunku įsivaizduoti šiuolaikiniame pasaulyje, kad šimtai tūkstančių žmonių būtų paskelbti „ne piliečiais“. Tai sugalvota Baltijos šalyse, kad būtų suvaržytos teisės tų žmonių. Priemonės, kuriomis mes ginsime savo tautiečius, turi būti tokios, kad nepablogintų jų padėties tose šalyse. Kalbamės su mūsų partneriais ES. Tai gėdingi atvejai, kai taip grubiai pažeidžiamos žmonių teisės Europos Sąjungoje, juos reikia spręsti. Jie (Baltijos šalys – red.) savo aky ir rąsto nemato“, – sakė V. Putinas, nedetalizuodamas, apie kokius žmonių teisių pažeidimus konkrečiai kalba.

Pasak jo, vienašališkos sankcijos „nepadeda spręsti problemų, o tik jas komplikuoja“. O dėl rusakalbių Baltijos šalyse, tai, anot Rusijos prezidento, „mes nuolat apie tai kalbame, atkreipiame į tai Pabaltijo valstybių, taip pat ir Latvijos, valdžios dėmesį“.

„Sunku įsivaizduoti, kad šiuolaikinėje civilizuotoje visuomenėje šimtai tūkstančių žmonių gali būti paskelbti nepiliečiais“, – pareiškė V. Putinas. „Juk tokios kategorijos nėra, tarptautinėje teisėje nenumatyta tokia kategorija. Yra piliečiai, yra žmonės su dviguba pilietybe, be pilietybės, bet sąvokos „nepiliečiai“ niekada nebuvo. Ji sugalvota Pabaltijo valstybėse, kad būtų apribotos žmonių, kurie gyvena tose teritorijose, pagrįstos teisės“, – pabrėžė Rusijos prezidentas.

Pasak jo, Rusija „atkakliai dirbs šioje srityje, bet taip, kad nepakenktų tiems, kurie gyvena tose teritorijose, tose šalyse“.

12.56 val. Rusijos prezidentas sulaukė klausimo iš Tomsko miesto gyventojos apie pagalbą daugiavaikėms šeimoms. Į keliamus klausimus buvo priverstas atsakyti šio miesto gubernatorius ir, tradiciškai, pliekiami mįslingi valdininkai, kurie dirba blogai.

Consistent with the strategy to demonstrate decentralization and delegation of responsibility to regions, #Putin asks the regional governor of Tomsk to answer the question of another average Russian Natalia Nikolaevna #DirectLine #Russia #прямаялиния pic.twitter.com/rwwGL2YDsI

— Bilyana Lilly (@BilyanaLilly) June 7, 2018

12.45 val. V. Putinas sakė, kad tai, kas šiuo metu vyksta su dujų kainomis, „yra nepriimtina“ ir klausimą permetė Rusijos energetikos ministrui Aleksandrui Novakui. Šis tvirtino, kad valdžia jau ėmėsi reikiamų priemonių, kurios jau veikia, ir degalų kainos esą neabejotinai smuks.

Call the Kremlin: Alexei from St Petersburg complains to Putin about rising fuel prices. So Putin goes live to the Energy Minister for an explanation. pic.twitter.com/WSWuT8BWqU— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 7, 2018

12.40 val. Rferl.org rašo, kad moderatoriams V. Putinui užduodant klausimų apie šalies ekonomikos būklę, vieno žiūrovo citata ekrane teigia: „Kodėl ši šalis turi pinigų tankams, bomboms, karo lėktuvams ir automatiniams šautuvams, bet neturi pinigų savo žmonėms?“.

Šioje nuotraukoje kampe matomas klausimas labai panašus: „Kada Rusija pradės skirti pinigų Rusijai?“.

12.30 val. Prasidėjus V. Putino klausimų ir atsakymų spektakliui, sarkazmo nestokojantys rusai trina rankomis: „Šiandien Putinas vaikščios vandeniu, penkiais kepaliukais duonos ir dviem žuvimis pamaitins 140 mln. rusų ir išgydys dešimt luošių. Šiandien – Tiesioginės linijos diena“.

Сегодня Путин будет ходить по воде, накормит 5 хлебами и 2 рыбами 140 млн. россиян и исцелит 10 прокаженных. Прямая же линия сегодня.

— Ivan Semyonov (@Sem7ser) June 7, 2018

12.28 val. Šį kartą salėje nėra nė vieno žiūrovo. Tai šių metų naujovė: vietų tiems, kurie galėtų užduoti klausimų šalies vadovui, nėra. Salėje yra tik pats prezidentas, vedėjai Kirilas Kleimenovas iš Pirmojo kanalo ir Andrejaus Kondrašovo iš VGTRK bei savanoriai.

Gali būti, kad būtent pastarieji vaidins palankią salęs reakciją į prezidento atsakymus. Visi paprastų žmonių klausimai, skundai ir prašymai matomi interaktyviuose ekranuose, esančiuose studijoje, jie taip siunčiami trumposiomis žinutėmis, MMS žinutėmis ir filmuota medžiaga.

© Sputnik / Scanpix

Tokio šalies prezidento atsiribojimo nuo savo šalies žmonių, su kuriais jis praktiškai visai nesimato, oficialiai neįvardijama.

Jei anksčiau ir buvo vilties užduoti V. Putinui iš anksto nesuderintą klausimą, dabar praktiškai tai tapo neįmanoma. Dar viena tokio prezidento nusišalinimo priežastis – būtinybė keisti tokio renginio formatą: jei nepavysta keisti turinio, tai bent formą galima pakoreguoti. O ir Rusijos žmonės, kurie kritikuoja senstančio prezidento valdžią, mano, kad Federalinė apsaugos tarnyba baiminasi dėl prezidento, o ir pats V. Putinas bijosi savo žmonių, rašo newsru.com.

12.24 val. Kitas klausimas susijęs su naująja vyriausybe, kurioje pokyčių – labai mažai.

V. Putinas tikina, kad didžioji dalis vyriausybės palikta senos sudėties, o naujų veidų atsirado tam, kad jie įgyvendintų šalies vystymosi planus.

12.20 val. Pirmasis klausimas susijęs su tuo, kaip šiandien vystosi Rusija. V. Putinas tradiciškai pasakoja, kad šalyje viskas auga, ji esą juda tinkama linkme.

„Žinoma, problemų vis dar netrūksta“, – sakė V. Putinas, tačiau su Vakarų įvestomis sankcijomis jis to nesusiejo.

Be žiūrovų studijoje

TASS skelbia, kad nuo gegužės 27 d. iki birželio 7 d. 8 val. ryto sulaukta apie 1,75 mln. skambučių, 385 tūkst. SMS ir daugiau nei 41 tūkst. MMS su klausimais V. Putinui.

Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ skelbė, kad vidurdienį prasidedantis tiesioginis klausimų prezidentui maratonas šiais metais išsiskirs technologinėmis naujovėmis, geografine aprėptimi ir operatyviu valdininkų reagavimu.

„Tiesioginė linija su Vladimiru Putinu“ tradiciškai rengiama Svečių namuose, tačiau šįkart prezidentui klausimus užduodančių žiūrovų studijoje nebus. Auditoriją pakeis interaktyvūs ekranai: organizatoriai pasiūlė valstybės vadovui sutelkti dėmesį į bendravimą su piliečiais, neturinčiais galimybių atvykti į Maskvą.

Panašu, kad šį kartą V. Putinas interaktyviai bendraus ne tik su piliečiais, bet ir su valdininkais: su jais prezidentas gali nuspręsti susisiekti tiesioginio eterio metu.

Russian TV right now: Putin appearing for his annual live call-in show with Russians. This time governors and heads of state companies are joining in what looks like a massive Google Hangout pic.twitter.com/YjcCy4Iy7L

— Anton Troianovski (@antontroian) June 7, 2018

Federaliniai kanalai klausimų maratonui yra numatę tris valandas – tai liudija televizijų programos. Tačiau niekada tiksliai nežinoma, kiek iš tiesų laiko prezidentas bendraus su šalies gyventojais. Pernai „tiesioginė linija“ truko 3 val. 40 min., o absoliutų rekordą V. Putinas pasiekė 2013 metais, kai su gyventojais bendravo 4 val. 47 min. ir atsakė į 85 klausimus.

Tuo tarpu daugiausiai klausimų – per 3,2 mln. – valstybės vadovas sulaukė 2015-aisiais.