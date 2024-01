Naujametę naktį Rusijoje – masiniai sulaikymai, skelbiama apie vykdytą „operaciją“

Kaip rašo „The Moscow Times“, anot šaltinio, 2023 metų rugpjūtį valdyboje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo Rusijos gynybos ministerijos federalinės saugumo tarnybos atstovai. Jo metu valdybos viršininkas esą pranešė, kad „Sankt Peterburgas gavo įsakymą surinkti septynis tūkstančius savanorių“. Tada saugumo pareigūnai neva nusprendė, kad pirmiausia reikia imtis imigrantų.

Visgi policija nepradėjo lankytis butuose, kuriuose apsistoję atvykėliai, nes tai būtų išgąsdinę daugybę imigrantų – jie galėjo paskubomis grįžti į tėvynę arba „pradėti slapstytis“. Dėl šios priežasties buvo priimtas sprendimas surengti reidą naujametinę naktį.

„Mūsų operacija buvo pavadinta „Azamat“. Nežinau, ar tai oficialus pavadinimas, ar ne, bet mūsiškiai naudojo būtent jį. Kaukaze šis žodis reiškia „karštas vyrukas“, „drąsus džigitas“, – paaiškino šaltinis. Anot jo, pavadinimas labai puikiai nusako visos operacijos esmę – tai ne kova su neteisėta migracija, o „drąsių džigitų“ tarnybai armijoje paieškos.

Imigrantai naujametę naktį buvo sulaikomi žmonių susitelkimo vietose, tačiau daugiausia vyrų paimta pastatų komplekse „Gostonyj dom“ ir prie metro stoties „Admiratelskaja“. Vieną grupę įsodino į tarnybinį automobilį dar vilkinčius Senelio Šalčio ir Snieguolės kostiumus, pažymi vidaus reikalų ministerijos šaltinis.

„Fontanka“ duomenimis, į Sankt Peterburgo centre esančias policijos nuovadas buvo pristatyta per 3 tūkst. imigrantų. Anot „Novaja Gazeta“ šaltinio, tiesa ta, kad jų buvo žymiai daugiau.

📢 Russia: Sudden cancellation of New Year's celebrations announced over the loud speaker in St. Petersburg with less than an hour to go. Nevsky Prospekt closed. pic.twitter.com/1tGiwQWKE1