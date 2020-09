BBC korespondentas Steve'as Rosenbergas pastebėjo ir socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matomas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iš puodelio gurkšnojantis arbatą.

Kalendorius pasirodė praėjus vos keletui savaičių po to, kai rugpjūčio 20 dieną Rusijos opozicijos veikėjas Aleksejus Navalnas buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančiais nuodais „Novičiok“. Manoma, kad nuodai galėjo patekti į vyro kūną šiam geriant arbatą oro uosto kavinėje.

From another “Putin 2021” calendar that’s just hit the shops. This is the picture for September. Unsettling. pic.twitter.com/yQrttraQXT