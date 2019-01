Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Incidentas įvyko Glosterio apygardoje. Kaip pranešė kanalas NBC, ginkluotas vyras įsiveržė į to objekto teritoriją ir keliskart iššovė į lubas. Po to jis įkaitais paėmė du asmenis, tarp jų – savo buvusią merginą. Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai. „UPS bendradarbiauja su teisėsaugos organais, kurie įsitraukė gavę pranešimų apie šaudymą viename iš kompanijos objektų Naujajame Džersyje“, – sakoma UPS išplatintame pranešime.

