6,6 valo stiprumo požeminis smūgis buvo užfiksuotas 17 val. 43 min. vietos (8 val. 43 min. Lietuvos) laiku 10 km gylyje, apie 192 km į rytus-pietryčius nuo Tadino. Naujo perspėjimo apie cunamius nebuvo paskelbta. JAV geologijos tarnyba (USGS) iš pradžių pranešė, kad drebėjimas buvo 7 balų, tačiau vėliau patikslino duomenis apie jo stiprumą. Į šiaurę nuo Naujosios Zelandijos esančios Naujosios Kaledonijos gyventojai po pirmojo drebėjimo, sukrėtusio regioną pustrečios valandos anksčiau, gavo skubias SMS žinutes su nurodymu nedelsiant vykti į laikinas prieglaudas. Pranešimų apie požeminių smūgių padarytą žalą kol kas nėra.

