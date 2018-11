„Kaip anksčiau skelbėme per savo kampaniją, ketiname perkelti Brazilijos ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Izraelis yra suvereni valstybė ir turėtume tinkamai tai gerbti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Bolsonaro.

