Įprastai NATO viršūnių susitikimai nesulaukia tiek dėmesio, tačiau šį kartą sąjungininkės su nerimu laukia JAV prezidento Donaldo Trumpo vizito. Šis pastarosiomis dienomis negailėjo griežtų žodžių NATO narėms, o vis besiplečiantis prekybos konfliktas grasina įtraukti ir kitas sritis.

Dar daugiau abejonių dėl D. Trumpo požiūrio NATO klausimu sukėlė paskutinis G-7 susitikimas, kurį lydėjo itin atšiauri retorika tarp JAV lyderio ir likusių septintuko šalių, bei vienašališkas naujų prekybos tarifų įvedimas susitikimą organizavusiai Kanadai.

D. Trumpas jau ne kartą pademonstravo savo panieką tarptautiniams įsipareigojimams pasitraukdamas iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, Irano branduolinio susitarimo, kritikuodamas Jungtinių Tautų veiklą bei pasitraukdamas iš JT Žmogaus teisių tarybos.

JAV spauda praėjusią savaitę pranešė, kad jo nurodymu, reikalui esant, buvo parengtas nutarimas pasitraukti iš pačios JAV Breton Vudse įkurtos Pasaulio prekybos organizacijos. D. Trumpo požiūrį į tarptautinius įsipareigojimus, ko gero, labiausiai atitinka jo rinkimų šūkis „America first“ („Pirmiausia Amerika“), o tai jau savaimę turėtų kelti nerimo JAV sąjungininkėms. Maža to, savo rinkimų kampanijos metu jis aljansą yra įvardinęs, kaip „atgyvena“.

Pažėrė kritikos NATO

Dar šią savaitę D. Trumpas pademonstravo, kad sustoti nė neketina. Pirmadienį JAV prezidentas ir vėl prisiminė savo nerimą dėl NATO. Besirengdamas dalyvauti liepos 11–12 dienomis Briuselyje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, jis skundėsi, kad aljanso narės skiria nepakankamai lėšų savo gynybai, rašo politico.com.

„Jungtinės Valstijos NATO skiria gerokai daugiau lėšų nei bet kuri kita šalis. Tai nėra nei teisinga, nei priimtina. Nors nuo to laiko, kai tapau prezidentu, šios šalys padidino savo indėlį, jos turėtų prisidėti gerokai daugiau. Vokietija skiria vieną procentą, o JAV – keturis. NATO Europai teikia gerokai daugiau naudos nei JAV“, – pirmadienio rytą socialiniame tinkle „Twitter“ rašė D. Trumpas.

Jo nusiskundimai dėl NATO prasidėjo dar per 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų kampaniją. Tuomet D. Trumpas teigė, kad JAV gali nesusidoroti su abipusės gynybos įsipareigojimu, nes kitų šalių narių gynybos biudžetas nesiekia sutartų dviejų procentų bendrojo vidaus produkto.

Nuo tuo laiko JAV prezidentas tvirtino, kad jo šalis atskubėtų ginti NATO sąjungininkių, tačiau nuolat įkyriai primindavo narėms didinti savo išlaidas. Daugelis padidino gynybai nuo BVP skiriamų lėšų procentą, tačiau ne tiek, jog D. Trumpas jaustųsi patenkintas.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sekmadienį „Wall Street Journal“ nuomonių skiltyje teigė besitikintis, kad šiemet dviejų procentų BVP slenkstį pasieks aštuonios NATO šalys. 2014-aisiais tokių tebuvo trys.

BREAKING: #NATO Secretary General @jensstoltenberg releases new 2018 defence spending estimates:

• Cuts have stopped

• 4th straight year of real increase

• 8 Allies expected to hit 2%

“European Allies & Canada will add an extra $266 billion between now and 2024”#NATOSummit— Dylan P. White (@dylanpwhite) July 10, 2018