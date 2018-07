„Naktinių vilkų“ baikerių klubas, kurio nariai – Rusijos įvykdytos Krymo okupacijos avangardas, žiniasklaidos vadinami „Putino angelais“, apsistojo buvusioje karinėje bazėje Dolna Krupoje, maždaug už 60 kilometrų į šiaurės rytus nuo Bratislavos.

Toks klubo, garsėjančio Rusijos nacionalizmo propaganda, neapykantos homoseksualams bei feministėms kurstymu bei draugyste su Kremliumi, žingsnis įvardijamas kaip bandymas parodyti tamsiąją Vakarams priešišką Europos Sąjungos valstybės narės pusę, kurioje gana ryškūs radikaliosios dešinės ir meilės Rusijos simptomai.

Organizacija, kuriai dėl paramos prorusiškiems separatistams Rytų Ukrainoje Vakarai pritaikė sankcijų, Slovakijoje savo veiklą pradėjo prieš mėnesį.

„Jie čia atėjo turėdami konkretų tikslą – erzinti demokratus ir ieškoti žmonių, galinčių šaudyti Ukrainoje. Jų skleidžiama žinia skirta sutrikdyti Europos Sąjungą ir išardyti NATO“, – tvirtina Slovakijos opozicijos politikas ir komunistų laikų „Chartijos 77“ signataras Janas Budajasas.

Mažai kas žino, kas vyksta už dviejų metrų aukščio spygliuota viela aptaisytos tvoros. Dronai padėjo sužinoti tik štai ką: ten yra tankų, šarvuočių ir policijos naudojamos įrangos.

Kaip rašo laikraštis „Hospodarske Noviny“, vietinei „Naktinių vilkų“ atšakai vadovauja Jozefas Hambalekas, kuriam, anot šaltinių, priklauso sklypas ir kuris artimai bendrauja su buvusiu šalies vidaus reikalų ministru Robertu Kalinaku. Nė vienas viešai bazės klausimu nepasisakė.

Taip pat skelbiama, kad komplekse J. Hambalekas norėtų įkurti karinį muziejų. Kaip ten bebūtų, visa karinė technika priklauso gynybos ministerijai, kuri neleido Karinės istorijos instituto vadovui Miloslavui Caplovičiui išnuomoti jos minėtajam J. Hambalekui.

„Akivaizdu, jog Karinės istorijos instituto vadovas Miloslavas Caplovičius nesugebėjo deramai patikrinti šios organizacijos, taigi viršijo savo įgaliojimus“, – teigia gynybos ministerijos atstovė Danka Capakova.

Peržengtos visos ribos

Policija teigia stebinti organizacijos veiklą, tačiau kol kas nepastebėjo nieko neteisėto.

Nepaisant to, Slovakijos užsienio reikalų ministerija reiškia susirūpinimą ir tvirtina, kad „organizacijos narių veiksmus būtina atidžiai stebėti ir analizuoti“.

Slovakijos saugumo politikos instituto vadovas Jaroslavas Nagy perspėja, kad į šį reikalą, deja, žiūrima pro pirštus.

„Peržengiamos visos įmanomos ribos... Jų veiksmai – ne kas kita, o propaganda“, – per interviu sakė ekspertas.

„Naktinių vilkų“ lyderis Aleksandras Zaldostanovas, dažnai viešumoje pasirodantis su pačiu Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, garsėja aštriais nacionalistiniais pareiškimais.

Seniau jis organizavo ir pats dalyvavo ne vienoje provokacinėje akcijoje, tarp kurių Pergalės dienos važiavimas į Berlyną ir žvakučių uždegimas Katynėje, kur Josifo Stalino nurodymu Pirmojo pasaulinio karo metais buvo išžudyta dešimtys tūkstančių Lenkijos pareigūnų.

Visai neseniai (nors šį kartą ir be A. Zaldostanovo) – kovo mėnesį – beveik dvi dešimtys „Naktinių vilkų“ dalyvavo, kaip patys įvardijo, ture „Rusai Balkanuose“.

Liepos pradžioje Bosnijos ir Hercegovinos pareigūnai uždraudė „Naktinių vilkų“ lyderiui, kuris pats save vadina Chirurgu, atvykti į šalį, nes buvo įvardytas kaip potenciali grėsmė Bosnijos ir Hercegovinos nacionaliniam saugumui.

Bosnijos ir Hercegovinos pareigūnai nustatė, kad turas buvo skirtas įbauginti susiskaldžiusioje šalyje, kur per 1992-1995 metų etninį karą žuvo daugiau nei 100 tūkst. žmonių, gyvenančius ne serbus. Be to, kelionė sutapo su, kaip įvardija Vakarų žvalgybos pareigūnai, suintensyvėjusiomis Maskvos pastangomis didinti savo įtaką Balkanuose.

Studentai reaguoja

Slovakijoje Studentų iniciatyvinė grupė dėl susiklosčiusios situacijos netgi planuoja liepos 27 dieną surengti protesto akciją.

„Raginame piliečius kartu su mumis išreikšti nepritarimą tokiam objektui mūsų teritorijoje ir vieningai pademonstruoti, kad saugumo iš mūsų šalies niekas neatims“, – teigia iniciatyvos #niejenamtojedno (vert. – mums rūpi) lyderis Timothy Lauko.

„Naktiniai vilkai“ – sukarintas smogikų darinys, kurį tiesiogiai remia Kremlius. Ši baikerių grupuotė taip pat siejama su prorusiškais separatistais, kurie kovoja su mūsų kaimynais Ukrainoje“, – pridūrė jis.

„Naktinių vilkų“ nariai buvo vienas iš esminių Rusijos slaptos invazijos ir okupacijos operacijos Ukrainos Krymo pusiasalyje 2014 metais elementų, tvirtina pareigūnai Kijeve.

Jei dėl dabartinės situacijos Slovakijoje taip nerimauja pašaliečiai, deja, bet tą patį pasakyti apie vietos gyventojus gana sunku.

„Neseniai kažką šventė ir elgėsi labai padoriai. Ten lankosi ir baikeriai iš Rusijos, bet ir su jais jokių problemų“, – portalas Topky.sk cituoja vieną vietos gyventoją.