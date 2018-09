„Tikiuosi, kad įmanoma rasti šio klausimo sprendimą, nes dabar tai yra iššūkis mums visiems“, – Vašingtone, sakydamas kalbą konservatyviame viešosios politikos tyrimų centre „The Heritage Foundation“, pabrėžė jis. Anot J. Stoltenbergo, sprendimus dėl ginkluotės įsigijimo priima pati šalis, bet būtina atsižvelgti ir į Aljanso pajėgų sąveikavimo galimybes. NATO vadovas pridūrė, kad Turkijos ketinimas pirkti rusų gamybos raketų kompleksus kelia susirūpinimą ne tik Jungtinėms Valstijoms. Tuo pat metu jis sveikino faktą, kad Ankara ir Vašingtonas palaiko dialogą šiuo klausimu ir pavadino Turkiją „labai svarbia NATO partnere“. Anksčiau laikraštis „The Washington Post“, cituodamas neįvardytus amerikiečių ir turkų pareigūnus, pranešė apie Rusijos planus pristatyti Turkijai sistemas S-400 kitų metų pirmąjį pusmetį. JAV savo ruožtu siūlo iškeisti šią Rusijos ginkluotę į amerikiečių gamybos oro erdvės gynybos sistemas „Patriot“. „The Washington Post“ straipsnyje taip pat teigiama, kad JAV gali atsisakyti tiekti Turkijai orlaivių „F-35“, jei Ankara vis dėlto iš Rusijos įsigis S-400.











