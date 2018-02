„Mes sveikiname JAV planus plėsti savo dalyvavimą Europoje išteklių kiekio, pratybų rengimo, (dislokuotos) įrangos asortimento ir aprūpinimo (gerinimo) lygmeniu“, – sakė NATO vadovas trečiadienį spaudos konferencijoje Briuselyje. „Tai – paskata europiečiams dar intensyviau dirbti šia kryptimi“, – pridūrė jis. J. Stoltenbergas priminė, kad nuo 2014 metų tiek Jungtinės Valstijos, tiek Europa ėmėsi aktyvesnių pastangų judėti šia kryptimi. „JAV išplėtė savo dalyvavimą. Tuo pat metu jų sąjungininkai Europoje padidino investicijas į gynybą, padidino gynybos biudžetus. Mes taip pat padidinome savo priešakinių pajėgų kontingentus Baltijos šalyse bei Lenkijoje“, – sakė jis. Susiję straipsniai: NATO vadovas perspėjo ES dėl gynybos pakto Stoltenbergas: NATO šalys palaipsniui didina išlaidas gynybai Proporcingas Rusijos veiksmams NATO kariniai pajėgumai stiprinami gynybos tikslais ir tai daroma proporcingai, trečiadienį Briuselyje pareiškė Šiaurės Atlanro aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. „Pasibaigus Šaltajam karui NATO sąjungininkės daug metų mažino išlaidas gynybai, mažino savo karinius pajėgumus. Ir mes mėginome sukurti partnerystę su Rusija. Po neteisėtos Krymo ankesijos 2014-aisiais, po situacijos Rytų Ukrainoje destabilizacijos, už kurią atsakinga Rusija, matome, kad Rusija elgiasi vis ryžtingiau. Būtent Rusijai tenka atsakomybė už tai, kad pažeidžiama tarptautinė teisė“, – sakė J. Stoltenbergas prieš NATO šalių gynybos ministrų susitikimą. Tai jis pareiškė atsakydamas į klausimą apie kaltinimus Aljansui sugrįžus prie blokų politikos, kurią lydi ginklavimosi varžybos Europoje. „Reaguojame atitinkamai, proporcingai ir gynybiškai“, – pažymėjo J. Stoltenbergas, turėdamas galvoje karinio dalyvavimo didinimą Aljanso rytuose. „Tačiau tuo pat metu mes mėginame pagerinti santykius su Rusija. Nenorime naujo Šaltojo karo. Nenorime naujų ginklavimosi varžybų. Dėl šios priežasties judame dviem keliais. Vedame gynybinį dialogą. Turime laikytis tvirtų pozicijų. Tuo pat metu stengiamės pagerinti mūsų santykius su Rusija ir tęsti dialogą su ja“, – sakė NATO vadovas.

