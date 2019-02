Generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu nebuvo pasiekta proveržio ar išgirsta kokių nors užuominų, kad Maskva galėtų nusileisti ginče dėl vienos raketos sistemos, kuri, NATO teigimu, pažeidžia Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutartį. Artėjant šio 1987 metais pasirašyto pakto, laikomo pasaulinės ginklų kontrolės kertiniu akmeniu, žlugimui, iškilo abejonių dėl kovos su ginklų platinimu ateities. Vašingtonas anksčiau šį mėnesį pradėjo pusmetį truksiantį traukimosi iš INF sutarties procesą, atsakydamas į Maskvos sprendimą dislokuoti raketas 9M729. Rusija savo ruožtu taip pat paskelbė, kad nebedalyvaus sutartyje. NATO ragina Rusiją atsikratyti šios raketų sistemos, pareigūnų teigimu, galinčios smogti Europos sostinėms, tokioms kaip Londonas. Aljansas sako, kad tokiu atveju susitarimą pavyktų išsaugoti. „Rusijos atstovai neparodė jokių naujų ženklų“, – po derybų su S. Lavrovu Miuncheno saugumo konferencijos kuluaruose pareiškė J. Stoltenbergas. NATO jau pradėjo ruoštis pasauliui be INF sutarties, bet tvirtina, kad „nekopijuos“ Rusijos sprendimų, o Vokietijos gynybos ministrė Ursula von der Leyen patikino, jog nebus vadovaujamasi principu „akis už akį“. Tuo metu Maskva teigia, kad aistras sukėlusi raketų sistema nepažeidžia INF nuostatų, ir praėjusį mėnesį pakvietė užsienio žiniasklaidą ir pareigūnus ją apžiūrėti viename parke netoli Maskvos. JAV pareigūnai vėliau pabrėžė, kad „stacionari demonstracija“ nesumažino nerimo dėl raketų, o J. Stoltenbergas apkaltino Maskvą sutartyje numatytų ginkluotės tikrinimo procedūrų nepaisymu. „Numatytas specialusis patikros komitetas, taip pat konkrečios patikrinimo gairės ir taisyklės, taigi, pagal susitarimą, stacionari demonstracija netolygi patikrai“, – sakė jis. Vašingtonas jau ilgiau kaip penkerius metus reiškia susirūpinimą dėl naujųjų Rusijos raketų ir pernai paviešino įrodymų, esą patvirtinančių, kad sistema pažeidžia INF. Anot J. Stoltenbergo, dabar dar „kelios“ NATO valstybės turi panašių įrodymų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.