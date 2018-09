J. Stoltenbergas susitikime su Makedonijos ministru pirmininku Zoranu Zajevu išreiškė jam palaikymą dėl rinkėjų agitavimo rugsėjo 30-osios referendume pritarti šalies pervadinimui Šiaurės Makedonija. Susitarimas dėl pavadinimo pakeitimo buvo pasiektas po daug metų trukusių aštrių diskusijų su Graikija. Atėnai ilgą laiką ginčijo kaimynės teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į taip pat vadinamą Graikijos šiaurinę provinciją – senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšį ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinį. NATO narė Graikija daug metų blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie Aljanso. Nors Graikijos ir Makedonijos vyriausybės aukščiausiu lygiu pasiekė susitarimą dėl pavadinimo pakeitimo, tam toliau įnirtingai priešinasi abiejų šalių konservatyvios opozicinės partijos. Savaitgalį antrajame pagal dydį Graikijos mieste Salonikuose organizuojami protestai prieš susitarimą su Skopje. „Tai vieną kartą per gyvenimą pasitaikanti galimybė, – sakė J. Stoltenbergas žurnalistams Skopjėje. – Be susitarimo dėl pavadinimo negalėsite prisijungti prie NATO.“ Būtų didžiulė klaida manyti kitaip, pažymėjo jis. Z. Zajevas savo ruožtu sakė neabejojantis pergale referendume ir pridūrė, jog tuo tikėti jam leidžia pastarojo meto viešosios nuomonės apklausos. Vakarų valstybių lyderiai išreiškė tvirtą paramą Z. Zajevo kampanijai. Penktadienį ir šeštadienį Skopjėje turėtų apsilankyti Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. NATO generalinis sekretorius Makedonijos sostinės centre dalyvavo ceremonijoje, per kurią jo tėvo – velionio iškilaus norvegų politiko Thorvaldo Stoltenbergo – vardu buvo pavadinta viena gatvė. Būdamas diplomatu Th. Stoltenbergas padėjo koordinuoti tarptautinę pagalbą Makedonijai po 1963-aisiais Skopję supurčiusio smarkaus žemės drebėjimo. Penktadienį Atėnuose J. Stoltenbergas susitiks su Graikijos ministru pirmininku Aleksiu Cipru. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas taip pat vieši Atėnuose, į kuriuos atvyko aptarti Makedonijos ir kitų Vakarų Balkanų valstybių planus stiprinti integraciją su Europa ir NATO, taip pat kitus regioninio saugumo klausimus. Ministras susitiko su Graikijos diplomatijos vadovu Niku Kociju.

