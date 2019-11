„A. B. al Baghdadžio mirtis nereiškia IS pabaigos, – sakė J. Stoltenbergas Vokietijos laikraščiui „Bild am Sonntag“. – IS dar toli gražu neįveikta. Mes privalome garantuoti, kad ji nesugrįš“. Nors džihadistai nebeturi teritorijos, tačiau „gyvuoja toliau“, – kalbėjo NATO vadovas. Tarptautinės kovos su IS koalicijos misija, pasak jo, dar nėra visiškai įvykdyta.

A. B. al-Baghdadis, kuris IS vadovavo nuo 2014 metų ir buvo labiausiai ieškomas žmogus pasaulyje, žuvo per JAV specialiųjų pajėgų reidą Sirijos Idlibo provincijoje. Apie tai spalio 27 d. paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas.