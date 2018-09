Atsakydamas į JAV naujienų portalo „Axios“ klausimą, ar dėl Rusijos kibernetinių atakų galėtų būti inicijuotas 5-asis straipsnis, J. Stoltenrbergas atsakė: „Neautomatiškai. Tai priklausytų nuo kibernetinės atakos pobūdžio“. Jis pažymėjo, kad NATO dar prieš kelis metus priėmė sprendimą, atveriantį kelią rimtų kibernetinių atakų atveju inicijuoti straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. „Turimos omenyje ne tik atakos panaudojant įprastą ginkluotę, bet ir kibernetinės atakos“, – sakė J. Stoltenbergas. Jis taip pat pridūrė, jog „labai svarbu, kad mes aiškiai pasakėme, jog esant reikalui būsime pasirengę inicijuoti 5-ąjį straipsnį, ir tuo pat metu imamės žingsnių stiprinti savo kibernetinį saugumą“. NATO sutarties 5-asis straipsnis dėl kolektyvinės gynybos numato, kad vienos narės užpuolimas bus laikomas viso Aljanso užpuolimu. Šis straipsnis kol kas buvo inicijuotas tik vieną kartą – tai padarė Amerika po 2001 metų rugsėjo 11-osios atakų, kurias jos teritorijoje įvykdė „al Qaeda“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.