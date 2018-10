Pasak J. Stoltenbergo, per mokymus bus imituojamas valstybės narės gynimas nuo išgalvoto priešininko, tačiau kariai, tankai, laivai ir lėktuvai judės Norvegijos, Šiaurės Atlanto zonos ir Baltijos jūros link – toliau nuo Rusijos esančių teritorijų. Tai bus didžiausi tokio pobūdžio NATO kariškių ir transporto priemonių manevrai nuo 1991-aisiais įvykusio Sovietų Sąjungos žlugimo, bet jie vis dėlto bus mažesnio masto nei pratybos „Vostok-18“, kurias praėjusį mėnesį surengė Rusija ir Kinija. „Mokymai yra gynybinio pobūdžio ir rengiami skaidriai“, – dvi dienas truksiančio 29 valstybių narių gynybos ministrų susitikimo naujojoje Aljanso būstinėje pradžioje žurnalistams sakė NATO vadovas. „Visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narės, įskaitant Rusiją, kviečiamos siųsti stebėtojus“, – pridūrė jis. Operacijoje dalyvausiančius karius iš Didžiosios Britanijos, Šiaurės Amerikos ir žemyninės Europos ir Skandinavijos spalio pabaigoje į NATO šiaurės rytinį flangą lydės 150 orlaivių, 70 laivų, apie 10 tūkst. antžeminių transporto priemonių. Vakarų sąjungininkai per ketverius metus nuo Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos padidino savo gynybos potencialą ir įkūrė Rytų Europoje bei Baltijos šalyse rotacijos tvarka veikiančių pajėgų. Per tokias pratybas kaip „Trident Juncture“ mokomasi greitai perkelti gausias pajėgas, jei kuri nors NATO valstybė narė būtų užpulta.

